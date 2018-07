“Lo riconoscete?” Cadavere a Piacenza | la polizia diffonde le foto e chiede aiuto 

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 luglio 2018) Forse dagli indumenti indossati, le cui etichette sono ancora leggibili, si potrà risalire all’identità dell’uomo – presumibilmente fra i 22 e 35 anni, alto 1,70 metri, caucasico – il cui scheletro è stato ritrovato alcuni mesi fa durante la bonifica in un ex maneggio a Borgotrebbia, cui ora i carabinieri provano a dare un nome,ndo aiuto ai cittadini. Chi era quell’uomo, si chiedono i carabinieri che lanciano un appello pubblico ai cittadini e stanno verificando le denunce di scomparsa presentate in un lasso di tempo compatibile con la morte dell’uomo. Morte la cui causa non è al momento individuabile. Le ossa, almeno apparentemente alle prime analisi dellascientifica, non presentano fratture che possano indirizzare verso l’ipotesi di una morte violenta, tuttavia non si esclude alcuna pista. Qualche elemento per ...