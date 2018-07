Lite tra coppia di africani | donna minaccia il compagno con le forbici

ilgiornale

: RT @ShilasWords: Cosa ci aspettavamo : -Luigi Baye e Danilo fuori -Mariana smascherata -Lite trash tra Patrizia e Mariana -Aida Alberto e S… - giulia77104035 : RT @ShilasWords: Cosa ci aspettavamo : -Luigi Baye e Danilo fuori -Mariana smascherata -Lite trash tra Patrizia e Mariana -Aida Alberto e S… - StudioImmagine2 : Domenica primo luglio a Villadoro, frazione di Nicosia, durante la festa di Sant’Isidoro Agricola è avvenuta una li… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ha rischiato di finire nel sangue una furiosatra una giovanedi, che in mattinata ha animato le vie del centro di Ventimiglia, in provincia di Imperia.A rischiare di avere la peggio, però, è stato l'uomo, che la compagna ha affrontato brandendo un paio dine, di quelle utilizzate per la manicure. Il diverbio è sto sul lungomare e pian piano si è spostato nel centro cittadino, in via Hanbury, nei pressi della stazione, una zona frequentata ogni giorno da decine di migranti. A disarmare l'agguerritaè stato un passante. (GUARDA IL VIDEO)Successivamente sono intervenuti carabinieri e polizia. Non essendoci feriti gravi, tuttavia, le forze dell'ordine potranno procedere soltanto su querela di parte. Lanon è certo passata inosservata, richiamando l'attenzione di molti abitanti. Laè stata successivamente portata in ospedale da un ...