L' Italia chiede altri sei mesi per le «Gacs»

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

MIGRANTI - AUSTRIA "CHIUDE" IL BRENNERO? SALVINI : "UN AFFARE"/ "Chi entra in Italia deve chiedere il permesso" : MIGRANTI, il governo AUSTRIAco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...

Sui migranti l'Italia ha ottenuto dall'Europa quello che chiedeva o no? : "L'Italia perde, Orban vince". Nel Partito democratico si sintetizza così l'esito del Consiglio europeo che ha avuto come punto principale l'emergenza migranti. Il segretario reggente, Maurizio Martina, usa toni preoccupati per commentare le parole pronunciate dal presidente del Consiglio a Bruxelles per riepilogare i risultati del vertice, e parla di una "drammatica perdita di autorevolezza del nostro ...

Famiglia Rodriguez - tutto il clan pronto a chiedere la cittadinanza : «Siamo Italiani come i nostri nonni» : Cecilia Rodriguez ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la Famiglia Rodriguez diventerà presto italiana. Belen lo è già grazie...

L'Italia chiederà una missione Nato ai confini sud della Libia : La frase è scivolata via, tra una polemica con la Francia e l'ennesima bordata contro le Ong. Ma è in quella frase, pronunciata ieri da Matteo Salvini nel corso del Question time alla Camera, che c'è il salto di qualità dell'impegno italiano sul fronte Sud. A partire dalla Libia. Che Roma intendesse rafforzare il rapporto con Tripoli, attraverso un sostegno, in mezzi e uomini, alla Guardia costiera, l'HuffPost lo ...

Consiglio Ue a Bruxelles - vertice migranti/ Ultime notizie : cosa chiede l'Italia per superare trattato Dublino : migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie

Comune di Chieti - Forza Italia - chiede istituzione tassa soggiorno ai centri accoglienza : Chieti - Due emendamenti, uno dei quali prevede che a pagare la tassa di soggiorno siano anche gli operatori economici che gestiscono le strutture di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo o protezione internazionale, sono stati i presentati dal consigliere comunale di Chieti, Emiliano Vitale (Fi), alla delibera che prevede l'istituzione della tassa di soggiorno, la cui approvazione sarà discussa dal Consiglio ...

La nave della Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia | Parigi : "Tocca all'Italia farli sbarcare" : Marine Le Pen mantiene la linea dura: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia"

