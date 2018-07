L’isola di Pietro 2 | intervista a Lorella Cuccarini

L’isola di Pietro 2 : le anticipazioni di Lorella Cuccarini : Lorella Cuccarini nel cast de L’isola di Pietro 2: le anticipazioni Lo scorso 14 maggio sono iniziate le riprese de L’isola di Pietro 2, la fiction campione d’ascolti di Canale5 che lo scorso autunno ha segnato il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi dopo venti anni. Le nuove puntate della seconda stagione de L’isola di Pietro dovrebbero essere trasmesse già in autunno, forse di nuovo la domenica sera. Confermati ...

L’isola di Pietro 2 con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini : ‘Sarò la madre di Federico Russo’ : Fin da quando è emersa l’ufficialità attorno alla sua partecipazione a L’isola di Pietro 2 c’è stata parecchia attesa ma lei non s’è lasciata intimorire: Lorella Cuccarini è infatti sbarcata sul set dell’isola sarda di Carloforte armata di professionalità, tatto e carisma e ha già conquistatato tutti, una volta di più. Inaugurato il suo ingresso nel cast con il primo selfie d’ordinanza accanto a Gianni ...

Foto dal set de L’isola di Pietro 2 con Lorella Cuccarini - Gianni Morandi e Federico Russo : quando andrà in onda? : Prime Foto dal set de L'Isola di Pietro 2 per Lorella Cuccarini che finalmente ha realizzato il suo sogno di "incontrare" Pietro e scattare con lui qualche selfie. La showgirl e Gianni Morandi si sono auto immortalati proprio qualche ora fa a Carloforte tra un ciak e l'altro della seconda stagione della fiction di Canale 5 che ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti con i primi episodi. L'Isola di Pietro 2 dovrebbe andare in onda il ...

L’isola di Pietro 2 - Morandi con la Cuccarini : prime foto dal set : L’Isola di Pietro 2: le prime immagini di Lorella Cuccarini sul set con Gianni Morandi Lorella Cuccarini, insieme a Elisabetta Canalis, sono le grandi new entry della seguitissima fiction di Canale 5 L’Isola di Pietro. Le riprese sono iniziate da un po’ di settimane a Carloforte, in Sardegna. Prima Elisabetta Canalis sul profilo ufficiale Instagram […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Morandi con la Cuccarini: prime ...

L’isola di Pietro - le foto di Gianni Morandi e Lorella Cuccarini dal set : Dopo il successo della prima stagione – che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla fiction dopo tanti anni -, sono in corso le riprese del seguito della fortunata serie L’isola di Pietro. La messa in onda è prevista per il primissimo inizio dell’autunno e tra le novità sicuramente una delle più succose è la presenza di Lorella Cuccarini, prima solo ipotizzata e poi ufficializzata, insieme con quella di Elisabetta Canalis. E ...

Dal 24 settembre L’isola di Pietro con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini : “No, non c’è vento! Finalmente, ho cominciato a girare insieme a Gianni! Non potevo essere sull’isola di Pietro senza incontrare

Mediaset punta sulle fiction : nuove edizioni per “L’isola di Pietro” - “Rosy Abate” e la “Dottoressa Giò” : Sono sette i set della nuova fiction Mediaset: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, “Lontano da te” ...

Rosy Abate 2 - L’isola di Pietro e altre fiction per Canale 5 : anticipazioni : fiction Canale 5, le anticipazioni: Rosy Abate 2, L’isola di Pietro, La dottoressa Giò e tante altre ancora Sono partite le riprese di moltissime nuove fiction prossimamente in onda, più precisamente sono sette i set aperti in quest’ultimo periodo. A rivelare i titoli e i nomi degli attori protagonisti è stato il nuovo numero del […] L'articolo Rosy Abate 2, L’Isola di Pietro e altre fiction per Canale 5: anticipazioni ...

L’isola di Pietro 2 - Gianni Morandi con Lorella Cuccarini e Elisabetta Canalis - anticipazioni : Gianni Morandi torna sul set de L’isola di Pietro per girare la seconda serie. A seguito del successo della prima stagione, sono iniziate lunedì 14 maggio a Roma, le riprese della fiction coprodotta da RTI e Lux Vide in onda prossimamente sulle reti Mediaset. L’isola di Pietro, che lo scorso anno ha ottenuto una media di 4.314.000 spettatori vede, anche nel nuovo capitolo, Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i ...

La calda estate della fiction Mediaset : da L’isola di Pietro alla Dottoressa Giò - sono sette i set attivi : L’estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Gianni Morandi torna a Carloforte per L’isola di Pietro 2 e smarrisce le valigie : lo sfogo social : Tra pause e feste, l'intero cast de L'Isola di Pietro 2 si fermerà in Sardegna per tutta l'estate per ultime le riprese della nuova stagione. Il primo ciak è stato a Roma orma un mese fa ma dopo le riprese nella Capitale, cast e crew si sono spostati a Carloforte per continuare a lavorare e mettere insieme i nuovi episodi che dovrebbero andare in onda il prossimo inverno nel prime time di Canale 5. Nel cast della seconda stagione della ...

Lorella Cuccarini sul set de L’isola di Pietro 2 : i primi dettagli sul suo personaggio : È di qualche settimana fa la notizia che Lorella Cuccarini sarà sul set de L'Isola di Pietro 2 al fianco di Gianni Morandi. L'annuncio ha lasciato in molti un po' titubanti sull'arrivo della showgirl in tv ma lei stessa ha rivelato che in realtà non ha mai trovato molto tempo per dedicarsi alla recitazione, almeno fino a questo momento. In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini si racconta e rivela alcune notizie ...

Gianni Morandi - al via le riprese de L’isola di Pietro 2 con Cuccarini e Canalis : Gianni Morandi torna sul set de L’isola di Pietro per girare la seconda serie. A seguito del successo della prima stagione, sono iniziate lunedì 14 maggio a Roma, le riprese della fiction coprodotta da RTI e Lux Vide in onda prossimamente sulle reti Mediaset. L’isola di Pietro, che lo scorso anno ha ottenuto una media di 4.314.000 spettatori vede, anche nel nuovo capitolo, Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i ...

«L’isola di Pietro» 2 : arrivano Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis : Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Sono loro le novità più ghiotte della seconda stagione de L’Isola di Pietro, la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide con Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni, pediatra disponibile e dal sorriso sempre pronto. Dopo il successo delle prime puntate trasmesse su Canale 5 la scorsa stagione (la media è stata di 4.314.000 spettatori), si riprende lì dove tutto si era fermato, fra conferme e new ...