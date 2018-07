Linus in ospedale | ‘Preoccupati che fosse infarto’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 5 luglio 2018) Un grande spavento per, ma per fortuna la vicenda si è risolta nel migliore dei modi. Sul proprio profilo Instagram il popolare conduttore radiofonico ha postato una foto del suo polso con il braccialetto del pronto soccorso e ha spiegato che di esservisi recato in seguito a un malore che aveva scambiato come sintomo di infarto. Questo il suo racconto: Ieri pomeriggio devo aver preso un colpo di aria condizionata che mi ha violentemente infiammato il torace, forse sono un po’ debilitato dopo le fatiche della maratona. Il dolore verso sera è diventato così forte che alle 11 mi sono fatto accompagnare al pronto soccorso. Dove, giustamente, si sono prodigati e preoccupati per essere sicuri che nonun infarto, i sintomi erano molto simili. In realtà sono sano come un pesce (lesso…), però tra un accertamento e l’altro sono rimasto lì fino alle tre del mattino. ...