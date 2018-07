eurogamer

: L'interessante platform Semblance ha una data d'uscita per Nintendo Switch e PC. #Semblance - Eurogamer_it : L'interessante platform Semblance ha una data d'uscita per Nintendo Switch e PC. #Semblance - cinespression : Mysterio come cattivo sarebbe sicuramente interessante! #LNDF #Marvel [Seratul] #LNDF - RadioLady977 : Progetto interessante! #livorno #art #UovoallaPop #LiberiTutti -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il genereè recentemente tornato in auge, con una miriade di videogiochi che hanno proposto la loro visione spesso in maniera estremamente innovativa, riscuotendo discreto successo tra i giocatori., sviluppato da Nyamakop, è esattamente questo: uncon meccaniche fuori dal comune, che ha recentemente ricevuto unad'fissata per il 24 luglio su PC via Steam e.Come riporta VG24/7, nelsaremo chiamati a superare i pericoli e i rompicapi che caratterizzano spesso questo genere, ma per farlo avremo un'arma in più. Il mondo di gioco può infatti essere plasmato dalla piccola creatura protagonista di, in grado di modificare pareti, pavimenti e soffitti per sopravvivere alle tante minacce del gioco. La creatura può inoltre cambiare la sua stessa forma, in modo da poter percorrere passaggi inizialmente ...