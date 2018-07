L’Intelligenza Artificiale | il futuro della selezione degli embrioni

Restiamo umani - al resto ci pensa L’Intelligenza artificiale : Perché Gmail non può scrivere vere e proprie lettere per raccontare ai nostri amici lontani quello che stiamo facendo? Leggi

Perché l’Italia deve dotarsi in fretta di un piano sulL’Intelligenza artificiale : Paul Daugherty durante il Meet the media guru 2018 a Milano Foto: Ufficio stampa I tetri scenari alla Black Mirror restano prerogativa del mondo della fantasia. Gli esseri umani non finiranno presto sotto il ricatto perpetuo dei robot, come la brillante serie televisiva firmata Netflix ha preconizzato. Piuttosto, la collaborazione con le macchine dotate di intelligenza artificiale potrà portare dritto dritto verso “la terza ondata della ...

Mondiali Russia 2018 - per L’Intelligenza Artificiale vincerà la Spagna : Sarà la Spagna a vincere i Mondiali di calcio, seguita dalla Germania e poi da Brasile e Francia: parola dell’intelligenza artificiale. Il sistema ha elaborato il pronostico dopo un intenso allenamento, basato su ben 100.000 simulazioni e statistiche condotte fra Germania e Belgio, dalle università tedesche di Dortmund e Tecnica di Monaco e quella belga di Gand. La ricerca è pubblicata sul sito arXiv.org, che raccoglie gli articoli che non ...

La NPU e L’Intelligenza Artificiale di Huawei Mate 10 Pro : tutta leggenda o funzionano davvero? (video) : Dopo 9 mesi torniamo a parlarvi di Huawei Mate 10 Pro, l'abbiamo stressato in lungo e in largo per stanare l'intelligenza artificiale che custodisce. Saremo riusciti a trovarla? Scopritelo nel nostro video. L'articolo La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro: tutta leggenda o funzionano davvero? (video) proviene da TuttoAndroid.

L’Intelligenza Artificiale di Google migliora le traduzioni anche offline : (Foto: Mashable) A partire da oggi le traduzioni di Google Translate si faranno più accurate anche per chi non può collegarsi a internet. La casa di Mountain View ha annunciato dal suo blog di avere finalmente svincolato dalla sua infrastruttura cloud una delle caratteristiche più interessanti del suo software di traduzione: il supporto delle tecnologie di machine learning, che consentono di tradurre intere frasi tenendo in considerazione la ...

Office 2019 avrà il Fluent Design e L’Intelligenza Artificiale [Video] : Office 2019, la nuova versione delle celebre e storica suite di programmi, è ormai in dirittura di arrivo entro la fine dell’anno su Windows 10 e sono molti gli utenti che attendono di sapere e provare le novità implementate. Il leaker WalkingCat ha scovato un video di Microsoft non ancora pubblicato ufficialmente dove vengono mostrate alcune delle nuove funzionalità di Office 2019. Nello specifico, Jon Friedman, Chief Designer di Office, ...

Uber - l’app riconoscerà gli ubriachi con L’Intelligenza Artificiale (e li lascerà a piedi) : Smettila di chiamare Uber da sbronzo. E salire in auto importunando il conducente o sporcando i sedili della lussuosa auto che ti riporterà a casa o chissà dove. Non se ne può davvero più: il gruppo sta lavorando su una tecnologia in grado di determinare, per così dire, una stima sul tasso di ubriachezza di un singolo utente. Secondo la Cnn, ci sarebbe di mezzo un brevetto: un sistema di machine learning, da integrare nella propria app, utile a ...

Google annuncia i principi etici che seguirà nel settore delL’Intelligenza artificiale : Sundar Pichai ha presentato il nuovo manifesto di Google relativo ai principi da adottare in campo di intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google annuncia i principi etici che seguirà nel settore dell’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Kate Crawford al Wnf : “L’Intelligenza Artificiale non nasce affatto intelligente” : (Foto: Wired) C’è un problema con il tipo di intelligenza artificiale che stiamo sviluppando: è incredibilmente parziale e, con le decisioni che sarà chiamata a prendere in misura sempre maggiore, può mettere a rischio il benessere di una cospicua fetta di popolazione, non solo negli Stati Uniti ma anche altrove. A parlarne sul palco del Wired Next Fest 2018 è salita Kate Crawford, una delle massime esperte del tema nonché Distinguished ...

Tobi - L’Intelligenza Artificiale per i clienti di Vodafone : Per ricaricare il proprio credito telefonico in negozio o al telefono con un operatore si impiegano in media tre minuti. Che diventano 30 secondi se si utilizza l’app MyVodafone. O addirittura 18 se ci si affida a Tobi, il nuovo assistente sviluppato dalla multinazionale britannica. “E buona parte di questo tempo lo impieghiamo noi a digitare il messaggio”, ha sottolineato Claudio Raimondi, responsabile Digital e Intelligenza ...

TOBi - L’Intelligenza Artificiale per i clienti di Vodafone : Per ricaricare il proprio credito telefonico in negozio o al telefono con un operatore si impiegano in media tre minuti. Che diventano 30 secondi se si utilizza l’app MyVodafone. O addirittura 18 se ci si affida a TOBi, il nuovo assistente sviluppato dalla multinazionale britannica. “E buona parte di questo tempo lo impieghiamo noi a digitare il messaggio”, ha sottolineato Claudio Raimondi, responsabile Digital e Intelligenza ...

Londra vuole usare L’Intelligenza Artificiale per anticipare la diagnosi del cancro : Il primo ministro britannico Theresa May ha un piano per finanziare lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale da usare nella ricerca contro il cancro e nella medicina, in particolare nella diagnosi precoce. Il progetto intende ridurre il numero dei decessi dovuti ad una diagnosi tardiva, e stima di poter diagnosticare precocemente i tumori alla prostata, alle ovaie, ai polmoni e all’intestino per 50mila persone annualmente, ...

Se i videogiochi si evolvessero in tempo reale grazie alL’Intelligenza artificiale : Giocare a Super Mario contro nuovi nemici, nuovi ostacoli da superare e un numero infinito di livelli. Oppure a Doom, ma con mappe completamente rivoluzionate. In entrambi i casi, con un livello di difficoltà creato su misura sul giocatore, mai troppo difficile né troppo facile, ma adeguato ad assicurargli il divertimento. Ecco alcune delle applicazioni possibili del nuovo algoritmo costruito da un team internazionale di ricercatori guidati ...

Robert Downey Jr. in una docu-serie sulL’Intelligenza Artificiale su Youtube : Chi meglio di Tony Stark, il miliardario appassionato di tecnologia avanzata può giocare a fare il divulgatore scientifico sul tema dell’ Intelligenza artificiale? Robert Downey Jr. e Youtube stanno sviluppando un progetto insieme: una docu-serie, per ora ancora senza titolo, di otto episodi, che approfondirà le tematiche legate all’AI, in cui interverranno scienziati, esperti di tecnologia, ingegneri, filosofi. La star di Iron Man e ...