Liguria | le navi inquinano quanto delle centrali a carbone Dobbiamo intervenire

(Di giovedì 5 luglio 2018) Le grandida crociera sono enormi alberghi semoventi sull’acqua, spesso attraccati in terminal portuali adiacenti ad aree cittadine molto congestionate. Per alimentare luci, pompe e condizionatori, i loro motori restano accesi con una potenza di 10-20 Mw. Anche leportacontainer tengono i motori accesi in porto per mantenere la refrigerazione dei contenitori che trasportano commestibili: la potenza di questi motori arriva a 10 Mw. Situazione analoga per i traghetti più recenti (5 Mw). A Savona, per esempio, leaccostano accanto alla Torretta, producendo un inquinamento pari a oltre mille camion fermi con il motore acceso. In un recente convegno di Italia Nostra, l’Arpal ha confermato che, incrociando i datine con gli arrivicrociera, anche a La Spezia si riscontrano picchi di azoto inequivocabili. Il problema è generalizzato a tutte le città ...