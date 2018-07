L' IA di DeepMind gioca a Quake III come un umano

eurogamer

: L'IA di #DeepMind gioca a #QuakeIII come un umano - Eurogamer_it : L'IA di #DeepMind gioca a #QuakeIII come un umano - SimoneGironi : Ing.Gironi Quake Arena III: IA di DeepMind collabora e gioca come un player rea… - HDblog : RT @HDblog: Quake Arena III: IA di DeepMind collabora e gioca come un player reale -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Negli ultimo 20 anni le ricerche sulle IA in campo videoludico hanno fatto passi da gigante, con PNG che combattono realisticamente o orchi con spiccata personalità.I ricercatori disono ora riusciti ad insegnare ad una IA are ad una versione modificata diIII.riporta Engadget il team si è concentrato sulla modalità Cattura la Bandiera, l'IA ha dovuto apprendere le strategie base ed adattarsi alle varie mappe, cooperare con i compagni ed adattarsi a differenti stili di gioco nemici.L'obiettivo è trovare nuove vie alla cooperazione tra IA e sviluppare soluzioni per l'apprendimento, anziché infatti implementare una sorta di super cervello i tecnici hanno sviluppato algoritmi appositi in grado di consentire alle quattro IA coinvolte di vedere e sentire. Ciascuna infatti analizza in tempo reale lo scenario di gioco, e decideprocedere, coordinandosi anche ...