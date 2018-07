Lewis Hamilton | GP Gran Bretagna 2018 | “Un weekend speciale Siamo i più veloci ed i

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Ferrari all’attacco in casa di Lewis Hamilton. Le Rosse per l’impresa nella tana del nemico : Si conclude il trittico di inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2018 e, dopo Francia e Austria, si fa tappa in Inghilterra, più precisamente sul tracciato di Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Un appuntamento storico su uno dei templi della velocità ma, soprattutto, casa di Lewis Hamilton. Non tanto perché il quattro volte campione del mondo è nato a Stevenage, a circa 80 chilometri dalla pista del ...

F1 - Ricciardo prepara uno scherzetto ad Hamilton a Silverstone : “potrei rubare la vittoria a Lewis” : Il pilota della Red Bull ha parlato del prossimo Gran Premio di Silverstone, rivelando di voler sottrarre la vittoria a Lewis Hamilton Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di Silverstone. Photo4 / LaPresse Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in ...

Lewis Hamilton - GP Austria 2018 : “Una gara difficile per noi. Dobbiamo analizzare i problemi di affidabilità” : E’ la notizia del giorno al termine del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: Lewis Hamilton costretto al ritiro e a perdere la vetta della classifica iridata riservata ai piloti a vantaggio del ferrarista Sebastian Vettel, avanti di un punto rispetto al britannico. Una corsa che, dopo i primi giri, sembrava in mano alle Frecce d’Argento ma poi il problema occorso a Vallteri Bottas e poi quello allo stesso ...

VIDEO Vettel - sorpasso mitologico su Lewis Hamilton! Ruota a ruota - duello memorabile! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DI AUSTRIA 2018 Sebastian Vettel ha compiuto un sorpasso mitologico su Lewis Hamilton durante il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è inventato una manovra stellare ruota a ruota in fondo al rettilineo, misurando la curva alla perfezione. Il tedesco è così salito in terza posizione in una gara che sembrava funesta e che invece grazie a una provvidenziale virtual safety ...

Lewis Hamilton - il campione di F1 in kilt per chiedere scusa dopo le sue frasi omofobe : In quell'occasione, gli attacchi nei confronti di Hamilton si sprecarono e il giorno seguente il pilota quattro volte campione del mondo F1 si era scusato. Oggi, a distanza di sei mesi, le scuse sono ...

Lewis Hamilton - GP Austria 2018 : “Ho commesso un errore nel primo tentativo del Q3. Contento comunque per la squadra” : E’ secondo Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore, ad appena 16 millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas, in grande spolvero e capace di esaltarsi sull’asfalto del Red Bull Ring. “Ho sbagliato nel mio primo tentativo nel Q3 mentre nel secondo ho portato a termine un buon giro ma ...

F1 – Venerdì super al Red Bull Ring per Hamilton - ma Lewis non è appagato : “ho sfidato i miei tecnici a fare meglio” : Il tranquillo Venerdì di Lewis Hamilton, il britannico brilla nelle prove libere senza troppo sforzo: le impressioni del britannico Lewis Hamilton con il tempo di 1:04.579 si piazza davanti a tutti dopo la giornata di prove libere al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco il britannico della Mercedes è seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas e dai due ferraristi, con Vettel prima di Raikkonen. Hamilton dopo questo Venerdì di prove ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton si conferma davanti a Bottas e Vettel che risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) completa un venerdì perfetto del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno, facendo segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere. Dopo aver imposto il proprio ritmo in mattinata, il campione del mondo in carica si è ripetuto anche nel pomeriggio fissando 1:04.579 (Soft) come limite odierno. Alle sue spalle, come nella FP1, il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, distante 176 millesimi, ma ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel deve rispondere a Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo nei 90 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up in vista di qualifiche e gara. Lewis Hamilton si è scatenato nella FP1 precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas ma Sebastian Vettel ha risposto presente e ha fatto capire che la Ferrari può dire la sua. Ci attendiamo nuova ...

F1 - Risultato e classifica prove libere 1 – GP Austria 2018 : Lewis Hamilton davanti a tutti - Sebastian Vettel risponde : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes si è scatenato a Zeltweg e ha timbrato un rilevante 1:04.839, unico a scendere sotto i 65 secondi insieme al compagno di squadra Valtteri Bottas attardato di un decimo. Il Campione del Mondo sembra essere decisamente superiore alla concorrenza ma Sebastian Vettel ha cercato di rispondere sia sul giro ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 1. Lewis Hamilton fulmine davanti a Bottas e Verstappen - quarto Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) incomincia nella giusta maniera anche il fine settimana del GP di Austria 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, fresco vincitore del Gran Premio di Francia a Le Castellet, ha infatti fissato la migliore prestazione nella prima sessione di prove libere al Red Bull Ring in 1:04.839 (con gomma UltraSoft) confermando di avere tra le mani una W09 in netta crescita e che, dopo l’arrivo del nuovo motore ...