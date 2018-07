L' estate monturanese si tinge di eventi

Blastingnews

(Di giovedì 5 luglio 2018) Monte Urano è un paesino di quasi 9.000 anime della Regione Marche in Provincia di Fermo situato a 20 minuti dal mare e a 60 minuti dalla montagna. L'economia trainante è quella calzaturiera e l'indotto ad essa legato. Nel paese vige una forte identità culturale musicale, artistica ed espressiva trasmessa di generazione in generazione. Negli ultimi anni, a causa della crisi calzaturiera e di prospettive meno rosee, molti giovani sono emigrati in altre regioni o addirittura all'estero. C'è chi è riuscito a fare una carriera musicale nell'orchestra, chi è riuscito a diventare regista nell'industria cinematografica, chi è entrato nelle più prestigiose accademie di danza e chi è diventato uno dei più importanti fisici del Cern di Ginevra. I monturanesi nel mondo sono riusciti ad emergere grazie al talento innato e a quella tenacia tipica di chi vuole raggiungere l'obiettivo prefissato. ...