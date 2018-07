Leonardo : al via edizione 2018 Premio Innovazione : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Leonardo continua a investire in Innovazione tecnologica nel segno della sostenibilità. è il Premio Innovazione Leonardo, l’iniziativa che promuove il dibattito sul valore centrale dell’Innovazione come leva di crescita economica e culturale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Il contest si rivolgerà, per la prima volta quest’anno, anche alle ...

Leonardo Bonucci via dal Milan?/ Il Manchester United prova l'assalto al difensore : Il Manchester United tenta l'assalto a Leonardo Bonucci, il difensore è finito nelle mire di Mourinho. L'esclusione dalle Coppe del Milan potrebbe incidere fortemente sul mercato(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:42:00 GMT)

Il Museo Leonardo da Vinci e Archimede avvia partnership con il Siracusa Pride : ... testimonial "storico" del nostro Museo e quest'anno scelto come testimonial della tre giorni di dibattiti, cultura e spettacoli incentrati sulle tematiche dei diritti». Così una postazione del Museo ...

Meleo : riaperto viale Leonardo Da Vinci alla viabilità : Meleo: altro intervento a favore della cittadinanza Roma – Di seguito il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Linda Meleo, assessora alla Mobilità. “Come programmato abbiamo riaperto viale Leonardo da Vinci alla viabilità. Nel tratto che per anni è stato occupato da un cantiere per la realizzazione di un parcheggio interrato e mai realizzato. Nel frattempo abbiamo avviato un percorso partecipato con i cittadini e i comitati di ...

THE AVIATOR/ Su Rai Movie il film con Leonardo Di Caprio (oggi - 5 giugno 2018) : The AVIATOR, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett e Kate Beckinsale, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Campidoglio - al via percorso riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci : Campidoglio, al via percorso per riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci. Incontro con comitati di quartiere VIII Municipio per confronto su progetto. È partito il piano di riqualificazione dell’ex parcheggio di viale Leonardo da Vinci attraverso un confronto diretto con il Municipio VIII. Il progetto che sarà presentato dall’Amministrazione alla cittadinanza prevede nuove aree pedonali, stalli di sosta, una zona verde, una ...

ADR - al via la Business City del Leonardo da Vinci : Teleborsa, - Un centro direzionale innovativo collocato accanto ai terminal dell'hub internazionale Leonardo da Vinci e immediatamente raggiungibile tramite la ferrovia o l'autostrada. E' la nuova ...

