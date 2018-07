L’energia di Ermal Meta in Dall’alba al Tramonto con duetto a sorpresa in Non mi avete

optimaitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018)in Dall'alba alanticipa l'uscita del nuovo singolo in radio da Non abbiamo armi, Io mi innamoro ancora. L'artista di Fier è salito sul palco con il brano che ha portato in radio dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, nel quale ha trionfato con Non mifatto niente incon Fabrizio Moro. Ed è proprio con l'artista romano che ha improvvisato unsul palco di Piazza del Popolo, con chitarra e voce, prima che il suo collega e "fratello" si cimentasse incon Ultimo in L'eternità (Il mio quartiere). Arrivati a un soffio dalla vittoria a Eurovision Song Contest, i due sono ora tornati alle loro rispettive carriere da solisti con i tour già avviati. Per, si è trattato di avviare i concerti con la data al Velodromo di Fiorenzuola D'Arda, per continuare al Centrale Live di Roma. Continua l'annata fortunata e meritata di ...