Lega | Salvini infiamma il suo popolo contro la sentenza

FONDI Lega - SCONTRO ANM-SALVINI/ Caos rimborsi - Zaia : “con sentenza rischiamo la chiusura del partito” : FONDI LEGA, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Lega - Anm a Salvini : appello al Colle incostituzionale : 'Evocare un possibile intervento del Capo dello Stato risulta essere fuori dal perimetro costituzionale'. L'Anm risponde alla critiche della Lega, dopo la sentenza della Cassazione sui 49 milioni di ...

Fondi della Lega - il procuratore capo attacca Matteo Salvini : 'Se la prenda con il Parlamento' : La sentenza della Cassazione sui Fondi della Lega ha fatto infuriare Matteo Salvini che ha subito contrattaccato i giudici parlando di 'processo politico' e chiedendo un incontro con il presidente ...

Fondi Lega - la mossa di Salvini : Il Carroccio parla di "una sentenza politica che non ha senso giuridico", un " gravissimo attacco alla democrazia " per "mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano". E ancora ...

La Lega è a rischio chiusura Salvini : intervenga Mattarella : ... di consultazioni ripetute e di duri scontri, culminati con il braccio di ferro vinto dal Quirinale su Paolo Savona, retrocesso dal centrale ministero dell'Economia al più defilato Affari europei. Ed ...

I soldi della Lega hanno avvelenato il rapporto tra Salvini e la magistratura : Matteo Salvini torna ad attaccare i giudici accusando "alcuni" di loro di "fare politica", anche se spiega di non vedere un "disegno generale" dietro la vicenda del sequestro dei fondi al suo partito. Ma, all'indomani della pubblicazione delle motivazioni con cui la Cassazione ha dato il parere favorevole al sequestro, la Lega non indietreggia e fonti di Via Bellerio fanno trapelare che il partito ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

