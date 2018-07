Lega nel mirino dei pm | Zaia | 49 milioni di euro di confisca? Partito rischia

Morbillo - boom di casi nel Regno Unito. Il Times attacca Lega e M5S : La stampa inglese contro Lega e M5S sui vaccini. Un commento sul quotidiano britannico Times attacca duramente le due forze politiche al governo analizzando i dati che vedono più che...

Basket - EuroLega femminile 2019 : il sorteggio dei gironi. Schio trova Ekaterinburg - il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana nell’altro girone. Venezia-TTT Riga ai preliminari : Sono stati sorteggiati i gironi dell’Eurolega femminile 2018-2019, che partirà nel prossimo autunno. Una la rappresentante italiana certa, che poi è quella ormai storica: il Famila Schio campione d’Italia. Con parecchi elementi cambiati in quest’estate di mercato e Raffaella Masciadri alle porte della sua ultima stagione sportiva, il Famila affronterà il girone di Ekaterinburg, la formazione che ha vinto l’ultima edizione ...

Fondi Lega - un'inchiesta partita nel 2012 | : L'ormai ex tesoriere del partito, Francesco Belsito, venne indagato con le accuse di truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Il sequestro preventivo per la confisca della somma non ha consentito il ...

Miglio nel Pantheon della Lega : Nel Pantheon della Lega torna Gianfranco Miglio. Ma la lezione federalista dello scienziato della politica, definito da Carl Schmitt "il maggior tecnico delle istituzioni", può trovare posto nell'agenda della Lega a vocazione europeista che Salvini ha lanciato da Pontida? "Sì - sottolinea all'...

[L'inchiesta] Il capotreno candidato alla guida della nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...

Coltiva marijuana nell'orto in Sardegna : ‘Non pensavo fosse ilLegale’ : E' successo in queste ore a Perdasdefogu, piccolo comune con meno di duemila anime dell'entroterra sardo, in provincia di Nuoro. La signora dopo aver acquistato – a suo dire – i semi on-line ha cresciuto e accudito le piantine con molta cura, innaffiandole da tempo al punto da farne una vera e propria piantagione. Infatti, le piante di marijuana rinvenute in questa Coltivazione domestica erano circa quattrocentocinquanta e alcune di esse ...

Omicidio Andrea La Rosa : la perizia Legale rivela che fu chiuso vivo nel bidone dell’acido : Nuovi particolari sconvolgenti emergono dalle note di riepilogo dei carabinieri a proposito delle indagini sulla morte [VIDEO] di Andrea La Rosa, l’ex calciatore assassinato a Milano nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017. Al contrario di quanto si credeva inizialmente, non sarebbe deceduto per le ferite provocategli da Raffaele Rullo e dalla madre di lui, Antonietta Biancaniello. Infatti l’uomo sarebbe stato rinchiuso ancora vivo nel ...

Sardegna : coltivava marijuana nell'orto - non pensava che fosse ilLegale : E' successo in queste ore a Perdasdefogu, piccolo comune con meno di duemila anime dell'entroterra sardo, in provincia di Nuoro. La signora dopo aver acquistato – a suo dire – i semi on-line ha cresciuto e accudito le piantine con molta cura, innaffiandole da tempo al punto da farne una vera e propria piantagione. Infatti, le piante di marijuana rinvenute in questa coltivazione domestica erano circa quattrocentocinquanta e alcune di esse ...

Match su Rai e nomine in scadenza - Di Maio tenta il rilancio sulla Lega e punta sulla Gabanelli : Per arginare la ruspa di Matteo Salvini, Luigi Di Maio scende in trincea. Il leader grillino ha intenzione di fare delle nomine in Rai e in Cassa depositi e prestiti l'argine per dimostrare...

Giochi Mediterraneo : Pd elogia le atlete nere vincitrici per l'Italia nella staffetta 4x400. Ma la Lega attacca : 'Razzisti veri' : Il Pd e Roberto Saviano elogiano le atlete nere che hanno vinto ai Giochi del Mediterraneo per l'Italia la medaglia d'oro nella staffetta 4x400, rilanciando l'immagine delle quattro, immortalate al ...

In fiamme deposito di ecoballe nel Napoletano. Legambiente : 'Troppi episodi sospetti' : 'C'è puzza di bruciato dietro l'escalation di incendi sospetti che nell'ultima settimana stanno colpendo impianti di gestione e stoccaggio dei rifiuti in Campania'. Lo sostiene, in una nota, Michele ...