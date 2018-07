Lega-M5s | noi italiani saremo in grado di metterli alla prova dei fatti?

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il governo italiano, con la sua maggioranza e con il "contratto" che lo regge, è senza dubbio un unicum. Non perché sia "populista", una categoria che non regge a un'approfondita analisi teorica facendo affogare le differenze specifiche fra le forze politiche definite tali in una "notte in cui tutte le vacche sono nere". La sua unicità consiste nel fatto che unisce due forze che, come ispirazione ideale, prima ancora che come programmi specifici, sono non semplicemente diverse, ma quasi agli antipodi. Fra di esse non è possibile trovare una sintesi politica, ma solo trovare un accordo che separi le competenze.Il tutto all'insegna di una schizofrenia di fondo, che immagino sarà sempre più difficile mascherare. È un'operazione rischiosa per le forze contraenti l'accordo, sempre ognuna sul punto di scontentare il proprio elettorato di ...