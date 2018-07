Lega | Franco Bechis svela la vergogna dei magistrati contro la Lega | cosa non torna sui

Sergio Tacchini in collaborazione con Self Made : la capsule collection di Gianfranco VilLegas : Sergio Tacchini: nuova collaborazione con Self Made per la primavera-estate 2019 Sergio Tacchini, storico sportswear brand italiano, grazie alla collaborazione con Self Made ha sfilato a Parigi con una mini capsule creata in collaborazione con il brand di Gianfranco Villegas. I capi che compongono questa capsule sono tratti dall’archivio storico Tacchini e vengono completamente “ricostruiti” con volumi oversize e interventi grafici che ne ...