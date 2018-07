Lega | Bonafede | rispettare sentenze

Padellaro al ministro Bonafede (M5s) : “Salvini continua a fare il leader della Lega. Un danno al governo e voi state zitti” : “Il censimento dei Rom di cui ha parlato il ministro Salvini? E’ soltanto un monitoraggio approfondito di quello che c’è all’interno dei campi Rom”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, motiva le discusse dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “E’ quello che le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma. Vuol dire andare dentro ai campi, vedere chi c’è, quanto dichiara, ...

Chi è Alfonso Bonafede - il nuovo ministro della Giustizia del governo M5s-Lega : Alfonso Bonafede è il ministro della Giustizia del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Avvocato, siciliano ma trapiantato a Firenze, Bonafede è stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 2013. Era stato indicato, durante la campagna elettorale, come ministro della Giustizia di un eventuale governo M5s.Continua a leggere

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

M5S-Lega - il premier potrebbe andare al Movimento. Tra i nomi : Di Maio - Fraccaro e Bonafede : Mentre il ministero dell'Economia e quello delle Politiche Ue potrebbero essere affidate a tecnici. Tags Argomenti: nuovo governo M5s - Movimento 5 Stelle lega Protagonisti: Luigi Di Maio Matteo ...

M5S-Lega - da Bonafede a Giorgetti a Spadafora - toto-ministri al via : ROMA - 'Sul premier non c'è ancora una discussione sui nomi' dichiara Luigi Di Maio. 'Quando ci sarà qualcosa da dire ve la comunicheremo' aggiunge Matteo Salvini. I leader di Cinquestelle e Lega non ...

La trasparenza opaca del Movimento 5 Stelle : il video dell'incontro con la Lega è senza audio. Bonafede prova a riparare ma fa peggio : La tanto annunciata trasparenza, per il momento, può attendere. Il Movimento 5 Stelle trasmette il video dell'incontro con la Lega, il primo ufficiale per la stipula del contratto di governo Di Maio - Salvini. Ma "dimentica" l'audio. Nelle immagini pubblicate sui canali ufficiali dell'M5s, si vedono le deLegazioni dei due gruppi parlamentari discutere dei programmi, dei punti in comune su cui cercare una convergenza. Purtroppo però ...

Governo - Bonafede : 'Premier sarà terzo - né di M5s né della Lega' : "sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s". Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato 5 Stelle, che ha partecipato al tavolo programmatico con il Carroccio alla Camera. Alla domanda se Matteo ...

M5s-Lega - Bonafede : “Margini di convergenza importanti - sabato nuovo incontro per scrivere contratto” : “Fra due giorni, sabato pomeriggio dopo che avremo rielaborato in maniera un po’ più dettagliata e approfondita quello che ci siamo detti oggi ci rincontreremo per cominciare con la redazione definitiva del contratto di governo”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook Alfonso Bonafede, che ha partecipato con la delegazione M5s al tavolo con la Lega sul programma. “Il tavolo in cui si riunivano sia parlamentari della ...