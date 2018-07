Lega | Anm a Salvini | appello al Colle incostituzionale

Lega - Anm : incostituzionale evocare Colle : 10.20 "I magistrati non adottano provvedimenti che costituiscono attacco alla democrazia o alla Costituzione né perseguono fini politici, ma emettono sentenze in nome del popolo italiano, seguendo principi e regole di diritto di cui danno conto nelle motivazioni". Lo ribadisce "con forza" la Giunta dell'Anm all'indomani dell'attacco della Lega sulla vicenda dei fondi scomparsi. "evocare un possibile intervento del Capo dello Stato nella ...

Fondi Lega : Anm : "Incostituzionale evocare intervento Colle" : "L'evocare un possibile intervento del Capo dello Stato" nella vicenda dei sequestri relativi ai Fondi della Lega "risulta essere fuori dal perimetro costituzionale" Lo scrive la Giunta esecutiva centrale dell'Anm in una nota diramata questa mattina, in cui si rileva anche che "le modalità con cui il dibattito si e' alimentato creano confusione e rischiano di produrre effetti distorsivi sui ...

Sequestro fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» L’Anm : «I magistrati non fanno politica» : Fonti della Lega: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Csm: «Parole non accettabili». Maritati (Anm): «Sentenze vanno rispettate»

