Led Zeppelin | 47 anni fa l' inferno al Vigorelli di Milano | Riccardo Bertoncelli | che

A otto anni suona come il batterista dei Led Zeppelin : l’Imperdibile e tenera versione di ‘Good times bad times’ : Yoyoka Soma ha solo otto anni, è una bambina giapponese con la passione per la musica, in particolare per la batteria e la suona benissimo. Un video postato su twitter la mostra divertita e appassionata mentre esegue alla perfezione “Good times bad times” dei Led Zeppelin dimostrando tecnica e orecchio L'articolo A otto anni suona come il batterista dei Led Zeppelin: l’Imperdibile e tenera versione di ‘Good times bad ...