Le aziende tech hanno messo gli occhi sul bike sharing

agi

: Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn parteciperanno insieme a #MilanoPride 2018. Le cinque aziende tech unis… - microsoftitalia : Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn parteciperanno insieme a #MilanoPride 2018. Le cinque aziende tech unis… - BorzattaP : RT @GrossoAndy: Oggi qui: Change for Tech. #Tecnologia e #comunicazione con i loro impatti sulla società, sulle aziende e sulla leadership.… - itecba : RT @Extra_Vision_it: L’adozione di tecnologie #Cloud per il retail e i sistemi #POS garantiscono importanti vantaggi alle aziende; questi d… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Nella guerra sui trasporti urbani, è il turno delle due ruote. Lyft, la società di trasporto privato su auto rivale di Uber, ha deciso di muoversi oltre le quattroruote e di puntare anche sul. L’azienda ha acquistato Motivate, una società che offre un servizio di condivisione bici in varie città americane, da New York a San Francisco a Chicago. Non sono stati rivelati i termini dell’accordo ma in precedenza le trattative si aggiravano sui 250 milioni di dollari. “Insieme Lyft e Motivate rivoluzioneranno il trasporto urbano”, recita il comunicato dell’azienda. Le società che offrono trasporti su auto come Uber e Lyft sono da tempo in allarme di fonte alla crescita di servizi di trasporto basati su bici e monopattini, che potrebbero rubare loro una fetta della torta. A meno di non comprarseli. La ...