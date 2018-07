Lazio | si arena l’affare Acerbi e spuntano due alternative per la difesa

sportfair

: Viterbo, proclamazione sindaco Giovanni Maria Arena @ComuneViterbo_ - agenparl_lazio : Viterbo, proclamazione sindaco Giovanni Maria Arena @ComuneViterbo_ - lrha_reining : Grande performance per i nostri cavalieri del Lazio ai Campionati Italiani a Squadre e Debuttanti #IRHA-#FISE 2018… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Sassuolo eproseguono nella trattativa per, affare che però va a rilento, manca l’accordo tra le parti: i dettagli L’affare tra Sassuolo eper il centrale difensivo Francesco, si sta protraendo da diverse settimane. Un tira e molla che rischia di far spazientire il presidente Lotito, il quale in attesa di riscontri sul fronte, si sta guardando attorno a ricerca di valide. Per il centrale neroverde, manca l’accordo sulla parte economica, mentre la contropartita è già stata scelta, sarà Cataldi. Come detto, lasta vagliando altre ipotesi, come quella dello svincolato Badstuber, ex difensore del Bayern Monaco. Le ultime idee portano a Duje Caleta Car del Salisburgo ed all’ex Torino Kamil Glik.L'articolo, sil’affaredueper la...