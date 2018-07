Lavoro | giudice di Milano | “Il rider non è un lavoratore subordinato”

Lavoro - rider chiede di essere assunto - no del giudice : 'Non è un lavoratore subordinato' : Non era un dipendente subordinato e l'azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di Lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi il giudice del Lavoro di Milano Giulia Dossi che ...

Giudice : rider non è Lavoro subordinato : 10.39 Non era un dipendente subordinato e l' azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi il Giudice del lavoro di Milano, rigettando il ricorso di un ex rider. Questi chiedeva di essere riconosciuto come "lavoratore subordinato a tempo indeterminato"da Foodinho, di proprietà della spagnola 'Glovo', specializzata nelle consegne a domicilio. Era la prima causa milanese di ...

ABILITAZIONE ED INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA, CON SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VASTO SEZIONE lavoro. AFAM NEW ENTRY: DOCENTE, DIPLOMATO IN CANTO, DICHIARATO ABILITATO ALL'INSEGNAMENTO E MIUR CONDANNATO A VERSARE PIÙ DI €

Sentenza Foodora - le motivazioni del giudice : “Il Jobs Act ha ridotto l’ambito del Lavoro subordinato” : Secondo il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino, che nella sua Sentenza ha dato ragione a Foodora contro il ricorso di sei fattorini, “il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricorrenti non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla“.Continua a leggere