Lavoro | Di Maio sblocca risorse per potenziamento Centri per l' Impiego

Di Maio ha incontrato una delegazione USB sul problema dello sfruttamento del Lavoro dei braccianti : ... il Ministero del Sud, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Agricoltura perché le leggi vigenti in materia possano funzionare.» Autore Mario Falorni Categoria Economia

Lavoro - Di Maio sblocca 280 milioni ai centri per l'impiego : Roma, 5 lug., askanews, - Sblocco immediato dei fondi ministeriali per i 'centri per l'impiego', con risorse pari a 280 milioni. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio durante un incontro ...

Così con il decreto dignità Di Maio ha scopiazzato la riforma del Lavoro di Monti : Al direttore Mentre Matteo Salvini, il maggiore dei fratelli De Rege che ci governano – direttamente o attraverso le comparsate dei suoi scagnozzi sugli schermi televisivi di cui sono ormai ospiti prediletti – continua ad accusare l’ex ministro Elsa Fornero di aver messo sul lastrico gli italiani c

Luigi Di Maio lancia gli sgravi per le aziende : “Per combattere la precarietà ridurremo il costo del Lavoro” : "La precarietà è una sciagura anche per le aziende, perché se non ci sono clienti si ferma anche la produzione. Ma quello che faremo per loro sarà più chiaro nella legge di bilancio, quando ridurremo il costo del lavoro", ha dichiarato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio al quotidiano La Stampa.Continua a leggere

Di Maio - contro mafie serve dare Lavoro : ANSA, - CASAL DI PRINCIPE, CASERTA,, 4 LUG - "Combattere le mafie significa non solo combattere il gioco d'azzardo illegale, ma anche il gioco d'azzardo legale che distrugge le famiglie". Così il ...

Lavoro - Di Maio : lavoreremo bene su vitalizi e pensioni d'oro : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , torna a parlare di vitalizi e pensioni d'oro, questa volta in occasione della Relazione annuale dell'INPS al Parlamento . "Nel giro ...

Lavoro : Di Maio annuncia maggiori controlli sulla legge 104; "basta abusi" : Potenziare i controlli sulla legge 104. È l'impegno assunto dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, il quale si è detto d'accordo con le dichiarazioni in merito del presidente dell'Inps Tito Boeri. "Ho apprezzato e faccio mio l'auspicio (del presidente Boeri ndr) - ha detto alla presentazione del Rapporto annuale Inps alla camera dei Deputati - su un più forte controllo sulla ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - Lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Lavoro : Di Maio - se si vuole annacquare norme Dl Dignità M5S sarà argine : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Il Parlamento è sovrano. Ho fatto parte di un gruppo di opposizione per 5 anni che chiedeva di modificare e di migliorare le norme. Se le modifiche vanno nell’ottica del miglioramento troveranno nel movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo se invece se si vogliono annacquare le norme che abbiamo scritto, se si vuole annacquare la norma sul gioco d’azzardo, sulle ...

L’ira di Confindustria : “Di Maio innesta la retromarcia sul Lavoro” : I grillini al potere iniziano a danneggiare pesantemente l’Italia e l’economia italiana. Ne sono convinti sia gli esponenti di Confindustria