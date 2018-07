Lavoro | Barbagallo | lotta per reintegro rider Bologna continua

Lavoro : Barbagallo - dl Dignità in giusta direzione ma necessari aggiustamenti : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Un provvedimento che va nella “ giusta direzione ” ma che richiede alcuni ag giusta menti. E’, in sintesi, la valutazione che giunge dal segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo , sul decreto Dignità varato ieri sera dal Consiglio dei ministri. “Daremo un giudizio articolato quando avremo la possibilità di leggere il testo. Intanto, sulla base degli elementi a nostra disposizione ...

Bankitalia - Barbagallo - Uil - : "Lavoro e cuneo fiscale priorità per rilanciare economia" : Creare posti di lavoro e opportunità per i giovani, per far si che non prosegua la fuga di cervelli che sta caratterizzando l'Italia e che mette a rischio la sopravvivenza dell'artigianato