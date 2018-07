: #Laureata, a 73 anni parte per l'Erasmus - CyberNewsH24 : #Laureata, a 73 anni parte per l'Erasmus - TelevideoRai101 : Laureata, a 73 anni parte per l'Erasmus - LorenzaTers86 : Margaret Thatcher era laureata in chimica e fu premier inglese per 11 anni e mezzo. Angela Merkel laureata in fisic… -

E' una maestra elementare in pensione, giànel 2000 in Pedagogia a Genova. Ora è iscritta al 2° anno della triennale in Scienze politiche all'Università di Pisa e ha ottenuto una borsaper Corte, in Corsica. Si chiama Rosella Morbidelli, 73, aretina di nascita, vive a Caparana (La Spezia).Maestra dal 1964 al 2007.Vedova nel 2014 dopo 54di matrimonio. "L'università è stata fondamentale per reinventare la mia esistenza e mi ha permesso di coltivare ciò che più mi dà piacere:conoscenza e cultura",ha detto.(Di giovedì 5 luglio 2018)