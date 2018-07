L’attivista Cattafesta bloccata da dieci giorni in Turchia La Farnesina | “Al lavoro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) Da oggi, giovedì 5 luglio, sono passatida quando Cristina, attivista di 62 anni, è stata fermata dalle autorità turche. La donna si trovava a Batman, città petrolifera del Bakur, il Kurdistan turco, insieme a una delegazione del Cisda (Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane, ndr) come osservatrice internazionale per le elezioni presidenziali e parlamentari, vinte dal presidente Recep Tayyip Erdoğan al primo turno con più del 50% dei voti. “L’attenzione è sempre più alta – dicono dalla– ci stiamo adoperando perché venga espulsa nel più breve tempo possibile. Siamo in contatto con le autorità locali”.è stata coinvolta in un controllo delle forze dell’ordine il 24 giugno insieme ad altri attivisti, subito rilasciati. Una foto che la ritrae, durante un corteo, in mezzo a bandiere con le sigle ...