L’assemblea del Pd

Diritti tv : domani L’assemblea della Lega B : L’assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All’ordine del giorno, principalmente, i Diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli aggiornamenti e l’esito della procedura di commercializzazione delle dirette a pagamento. Tra gli altri temi all’ordine del giorno, informa la Lega, anche la mutualità di sistema e il marketing associativo. Nel programma anche le comunicazioni del ...

Pd - Calenda : “Domani il manifesto del Fronte Repubblicano”. Orfini convoca L’assemblea per il 7 luglio : Alla fine il Fronte Repubblicano si farà. O meglio ne annuncia il manifesto Carlo Calenda. “Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale domani farò uscire un manifesto politico di questo Fronte. Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale – diciamo così per semplicità – che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare perché impegnato in una ...

Notizie del giorno. Di Maio e la Tav - L’assemblea PD : Notizie del giorno: ieri Di Maio ha annunciato che la Tav non si farà più perché progettata trent’anni fa ma ora ritenuta opera inutile, Lega irritata per l’uscita. Assemblea PD. Notizie del giorno: Contratto per il governo. News. A sorpresa, dopo che il testo della bozza era stato ammorbidito proprio su quel punto, ieri Di Maio ha annunciato che la Tav non si farà più perché progettata trent’anni fa ma ora ritenuta opera inutile. Una ...

Provenzano (Pd) alL’assemblea : “Nasce forse il peggior governo della Repubblica - ma nasce con l’auspicio e il contributo di una parte di noi” : “Sta per nascere forse il peggiore governo della Repubblica, ma dobbiamo dircelo che nasce con l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe Provenzano, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto ...

Provenzano (Pd) alL’assemblea : “Nasce peggior governo della Repubblica - ma nasce con l’auspicio e il contributo di una parte di noi” : “Sta per nascere forse il peggiore governo della Repubblica, ma dobbiamo dircelo che nasce con l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe Provenzano, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto ...

Pd - al via L’assemblea : rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel Ergife : Al via l’assemblea del Partito democratico, in diretta streaming dall‘Ergife. All’ordine del giorno le dimissioni del segretario nazionale e gli adempimenti conseguenti, con il rischio concreto di una drammatica conta tra i renziani e il resto del partito, sullo sfondo di una nuova paventata scissione L'articolo Pd, al via l’assemblea: rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel ...

La diretta streaming delL’assemblea Nazionale del Partito Democratico : Quella in cui si decide se nominare ufficialmente come segretario Maurizio Martina o se convocare subito un nuovo congresso, a partire dalle 11 The post La diretta streaming dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico appeared first on Il Post.

UNVS : prossima edizione delL’assemblea Nazionale di disputerà in Piemonte : Il Piemonte sarà la prossima regione italiana che ospiterà l’Assemblea Nazionale dei Veterani dello Sport Dopo la 57ª Assemblea Nazionale dei Veterani dello Sport organizzata dalla sezione di Perugia, presieduta da Anna Moscatini che si è avvalsa anche dell’importante contributo del delegato regionale umbro Aurelio Dozzini, è già tempo di guardare al futuro. Scelta l’area che ospiterà l’edizione 2019, si tratta del Lago ...

FederlegnoArredo - il futuro del settore alL’assemblea di Pesaro : Pesaro, 16 mag. (AdnKronos) – In un teatro Rossini gremito di imprenditori provenienti da tutta Italia si è svolta l’assemblea generale di FederlegnoArredo. La scelta è caduta su Pesaro per sottolineare la vicinanza ai territori e al loro tessuto produttivo – parola d’ordine del nuovo corso della federazione – che con 41,5 miliardi di euro di fatturato alla produzione nel 2017 (+2,2% rispetto all’anno ...

Pd - il silenzio di Martina : “Nuovo segretario nelL’assemblea del 19? Vedremo”. Delrio : “fase di riflessione” : Bocche cucite e fuga dai giornalisti per Martina e il ministro Delrio che alle domande dei giornalisti rispondono a mezza bocca. Martina: “Assemblea i 19, eleggeremo un segretario? Vedremo”. Delrio: “Siamo in fase di riflessione non c’è nulla da anticipare”. L'articolo Pd, il silenzio di Martina: “Nuovo segretario nell’assemblea del 19? Vedremo”. Delrio: “fase di riflessione” proviene ...

Lega Pro - ecco l’esito delL’assemblea : importanti indicazioni : Si è tenuta l’Assemblea dei club di Lega Pro presso la sede della stessa Lega a Firenze. Erano presenti 55 su 56 club che si sono confrontati sul principale tema all’ordine del giorno, che era: “Riflessioni sulla progettualità, sostenibilità e sul futuro della Lega Pro”. “E’ stato un confronto dialettico e proficuo- spiega Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro- incentrato su temi fondamentali per il nostro calcio come la sostenibilità e le ...

Telecom - al via L’assemblea. Affluenza record : presente il 66 - 77% del capitale : Iniziata l’assemblea dei soci di Telecom Italia chiamata a deliberare sulla composizione del board che guiderà la compagnia. È presente il 66,7735% del capitale sociale...

Lega - attesa per la decisione sul ricorso Sky : annullata L’assemblea del 3 maggio : La decisione del Tribunale sul ricorso Sky sarà presa il giorno successivo. La Lega esaminerà la situazione diritti Tv nella riunione del 7 maggio. L'articolo Lega, attesa per la decisione sul ricorso Sky: annullata l’assemblea del 3 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.