L’assemblea del Pd : Roma. L’assemblea di sabato, salvo sorprese, confermerà il reggente Maurizio Martina come segretario del Pd. E’ l’unico elemento su cui non paiono esserci dubbi, perché sul resto invece grande è la confusione sotto il cielo (ma la situazione non è eccellente). Molte sono le questioni che si affastel

Le interviste CasALavoro dell'assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Daniele Marchetti - Ln - : ... Un bolognese decimo al Tour Divide, la gara più lunga del mondo in mountain bike Dal Canada al Messico, il Great divide è uno dei percorsi più spettacolari al mondo per un totale di 4.400 chilometri

A Lamezia il 12 luglio assemblea sul futuro dell'aeroporto : Teleborsa, - Il Comitato "Lamezia 4 gennaio 2018? ha convocato un' assemblea per giovedì 12 luglio prossimo alle ore 17.00, nella sala consiliare del Comune di Lamezia Terme, per discutere delle ...

Renzi verso assemblea Pd : “Ancora colpa mia?”/ E sulla villa : “Serve il permesso del Fatto Quotidiano?” : Renzi verso Assemblea Pd: “Ancora colpa mia?”. E sulla villa da 1,3 milioni di euro: “Serve il permesso del Fatto Quotidiano?”. Le ultime notizie sull'ex premier e segretario(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Matteo Renzi annuncia di dire la sua sul Pd in vista dell'assemblea nazionale : Matteo Renzi promette di fare chiarezza sul Pd in vista dell'Assemblea nazionale del 7 luglio. "Il Pd ha perso la maggior parte dei ballottaggi - scrive nella sua e-news -. E qualcuno ha dato a me la responsabilità. Ancora? Mi fa piacere essere considerato l'alibi per tutto, ma questa lettura del voto è poco più che una barzelletta. Credo necessario fare chiarezza: scriverò sul PD con calma nei prossimi giorni in ...

Il Pd verso l'assemblea del 7 luglio : Dopo la discesa in campo di Zingaretti il partito cerca la strada per uscire dall'angolo. Il Congresso che deciderà l'elezione del segretario potrebbe tenersi a marzo del 2019 prima del voto europeo -

Pd - prime mosse in vista dell'assemblea del 7 luglio : Il presidente della Regione Lazio Zingaretti ha ufficializzato che intende candidarsi alla segreteria del partito per la quale circolano anche i nomi di Orfini e di Delrio, oltre che dell'attuale ...

Svolta l'assemblea della Federazione calabrese delle Bcc : Il mondo sta cambiando - ha aggiunto il presidente di Federcasse - e la riforma che abbiamo contribuito a costruire va nella direzione di garantire solidità complessiva di sistema, con un livello ...

Diritti tv : domani l’assemblea della Lega B : L’assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All’ordine del giorno, principalmente, i Diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli aggiornamenti e l’esito della procedura di commercializzazione delle dirette a pagamento. Tra gli altri temi all’ordine del giorno, informa la Lega, anche la mutualità di sistema e il marketing associativo. Nel programma anche le comunicazioni del ...

Astaldi in rally nel giorno dell'assemblea : Astaldi si muove sugli scudi a Piazza Affari . Il titolo avanza del 4,83%, mentre potrebbe ricevere a breve una proposta per il Terzo Ponte sul Bosforo. L'indiscrezione è riportata da Il Messaggero ...

"Non può votare in assemblea". Mediaset mette alla porta il delegato Vivendi. Pier Silvio e Confalonieri : "Pronti a un progetto europeo" : Simon, la fiduciaria che detiene il 19,1% delle azioni Mediaset per conto di Vivendi, ha depositato le azioni per partecipare all'odierna assemblea del Biscione, ma il Cda del gruppo televisivo si è opposto e non consente l'accesso al suo delegato. Secondo Mediaset e i suoi legali, si legge in una nota, le azioni sono state indebitamente acquisite da Vivendi che non sarebbe potuta salire oltre il 3% dell'azionariato del Biscione nel primo ...

Orfini convoca assemblea del Pd il 7 luglio. E Calenda presenta il Fronte Repubblicano. : Calenda presenta il manifesto politico del suo Fronte repubblicano per superare il Pd: "Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale - diciamo così per semplicità - che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare".Continua a leggere

Pd - Calenda : “Domani il manifesto del Fronte Repubblicano”. Orfini convoca l’assemblea per il 7 luglio : Alla fine il Fronte Repubblicano si farà. O meglio ne annuncia il manifesto Carlo Calenda. “Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale domani farò uscire un manifesto politico di questo Fronte. Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale – diciamo così per semplicità – che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare perché impegnato in una ...