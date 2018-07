L’Amore Sbagliato film stasera in tv 5 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @antonino365: Lo vuoi bello e dannato ma è l'amore sbagliato, lo insegui lo cerchi e aspetti che a te si presenti, invaghita dal ribelle… - antonino365 : RT @antonino365: Lo vuoi bello e dannato ma è l'amore sbagliato, lo insegui lo cerchi e aspetti che a te si presenti, invaghita dal ribelle… - Seicomeloro : RT @marti_fl: Ma quale Panico, Sara era cotta di Lorenzo, semplicemente non si è mai fidata di lui e alla fine pur di non prendersi il palo… - moodyIove : per ricordare che l’amore non è mai sbagliato #lesbiansquad -

(Di giovedì 5 luglio 2018)è ilin tv giovedì 52018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Claude-Michel Rome ha come protagonisti Odile Vuillemin, Fred Testot, Marc Lavoine, Sam Karmann. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: L’Emprise GENERE: Biografico, Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Jean-Claude Romer CAST: Odile Vuillemin, Marc Lavoine, Fred Testot, Sam Karmann, Lolita Chammah, Micky Sebastian DURATA: 95 Minutiin tv:Laracconta la drammatica storia di una donna, madre di quattro figli, ora sul banco degli imputati per affrontare il processo per l’omicidio del marito. Come è possibile che fa una brava donna e madre possa impugnare un coltello e ...