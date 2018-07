L' amico Seehofer ci rimanda i profughi

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) I leader europei stanno tentando di trovare una soluzione alla crisi migratoria ma sono ancora in alto mare. Nelle ultime ore sono stati soprattutto Angela Merkel e il ministro degli Interni tedesco Horsta darsi da fare. L'accordo sancito tra i due per bloccare l'immigrazione lungo il confine meridionale della Germania, infatti, presuppone ulteriori accordi con altri Paesi europei coinvolti nella gestione del flusso migratorio. Così la Merkel ha oggi ricevuto a Berlino il presidente ungherese Viktor Orban mentreè volato a Vienna per incontrare quello austriaco Sebstian Kurz e il ministro degli Interni Heinz-Christian Strache. È stato questo secondo incontro ad essere quello più significativo che permette di delineare gli scenari sulle future politiche e i futuri scontri in materia di immigrazione.Dall'incontro con Orban, infatti, la Merkel ...