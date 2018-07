quattroruote

: Lamborghini apre a Roma - Cè un Toro in centro - dinoadduci : Lamborghini apre a Roma - Cè un Toro in centro - lussostyle1 : #Lamborghini inaugura un nuovo showroom a #Roma -

(Di giovedì 5 luglio 2018) La crisi economica di questi anni pare non aver toccato più di tanto laAutomobili che, parole del Ceo, Stefano Domenicali, da sette anni a questa parte viaggia con il vento in poppa. Lo dice anche la superficie raddoppiata degli impianti di produzione, le 500 nuove assunzioni (più le altre 150 previste nei prossimi mesi), ma soprattutto ed è ciò che più conta le vendite e i fatturati cresciuti dal 2016 al 2017 dell11%. In questo contesto si inserisce lapertura e, quindi, il ritorno a, dopo un lustro circa, del marchio delcon una nuova concessionaria nella centralissima via Leonida Bissolati 62, un tempo nota come la strada delle compagnie aeree. Come ha detto lo stesso Domenicali, torniamo nel cuore die della dolce vita.Urus scatenato. Se il nuovo autosaloneno si aggiunge a quelli già operativi a Milano, Bologna e Bergamo e ai circa 150 sparsi ...