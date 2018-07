L' agente Mendes | Se CR7 lascia il Real sarà per una nuova sfida

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) Continuano senza sosta le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Notizie sempre più insistenti riportano come il campione portoghese potrebbe vestire tra pochi giorni la maglia bianconera.Voci che inevitabilmente mettono in agitazione ilMadrid, il presidente Florentino Perez e soprattutto i tifosi dei Galacticos. A tessere le fila di quella che viene definita da più parti come l'operazione non solo dell'estate ma addirittura del secolo sarebbe il potenteJorge.L'di CR7, dopo giorni di silenzio ad agire dietro le quinte, è uscito allo scoperto rindo alcune dichiarazioni sull'ipotesi di addio alle Merengues: "Sesse i blancos, sarebbe semplicemente unatappa e unadella sua carriera straordinaria. Se se ne andrà,comunque eternamente grato al club, al presidente, ai dirigenti, allo staff ...