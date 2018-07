La Val di Sole capitale canoa italiana

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : in gara tutti i migliori atleti del panorama mondiale. L’Italia punta al podio nella four cross maschile : Le ruote grasse tornano in Italia per la Coppa del Mondo di Mountain bike 2018. Ad ospitare l’evento il territorio trentino della Val di Sole, più precisamente presso la località di Daolasa di Commezzadura. Nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 luglio si svolgeranno le competizioni delle discipline four cross, downhill e cross country. nella prima serata si disputa la prova valevole i Campionati del Mondo di four cross su un tracciato ...

L’Europa dello sportpertutti unita nel FestiVal del Sole a Riccione : ginnastiche libere e coreografie con 5.700 giovani : Domani con l’Uisp e “Active Voice” si parla di politiche pubbliche in Italia ed Europa a sostegno di sport, salute, mobilità sostenibile Lo sportpertutti è socialità e amicizia, salute e tanto divertimento: non ci credete? Provate a conoscere da vicino il Festival del Sole, iniziato ieri e in programma a Riccione fino al 7 luglio. E’ la più grande festa di ginnastiche libere nel nostro Paese, punto di ritrovo per 5.700 giovani da tutta ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 6 all’8 luglio la Mountain Bike ritorna in Val di Sole per tre giorni di gare con i migliori specialisti del Mondo che si sfideranno presso la località di Daolasa di Commezzadura. Si svolgeranno le gare delle discipline Downhill, Cross Country e Four Cross. Si comincia venerdì 6 con il campionato del Mondo di Four Cross maschile e femminile, il sabato si sfideranno i migliori interpreti mondiali di Downhill per la tappa di Coppa del ...

Triangolare Napoli : Pisa e Gozzano apriranno le amichevoli in Val Di Sole : Sul piano degli spettacoli il programma prevede: il Cabaret di Made in Sud , lunedì 16 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, , lo spettacolo Luciano Maci, ...

Parco Nazionale dello Stelvio : viaggio nella terra dell’acqua - in Val di Sole : terra di preziose acque e di foreste. Cogolo di Pejo (TN), in Val di Sole, è circondata dagli alberi di larice, abete rosso e pino cembro, rifugio per stambecchi, caprioli, camosci, che si può avere la fortuna di incontrare nella rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio. È la località dei laghetti alpini, dei torrenti, delle cascate, del fiume Noce su cui praticare rafting e delle terme di Pejo, rinomate per gli effetti curativi. ...

Un posto al sole anticipazioni : ValERIO picchierà ANDREA PERGOLESI : Grandi e inaspettati colpi di scena in arrivo a Un posto al sole dal 29 giugno e poi per tutto luglio, con un VALERIO Viscardi sempre più al centro della scena! Come già sappiamo, il personaggio interpretato da Fabio Fulco sarà uno degli artefici del brutto quarto d’ora che presto passerà Marina Giordano (Nina Soldano): la donna sarà speronata da un’auto (maggiori dettagli in QUESTO POST) e rischierà un grave incidente proprio per ...

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

Val di sole * ' Black Snake ' : la pista più temuta e amata del Downhill attende i campioni della Coppa del Mondo UCI 2018 - : Un'importante sfida internazionale associata a un grande party non stop, con live music, spettacoli ed eventi collaterali per migliaia di atleti e spettatori. In particolare, sabato 7 si alterneranno ...

Cinema : 40 film in programma al XIII Sole Luna Doc Film FestiVal (3) : (AdnKronos) - Per enfatizzare l’inserimento del Festival tra le attività di Palermo Capitale Italiana della Cultura, e per stabilire una connessione con la biennale Manifesta 12, quest’anno accanto ai Film ci sarà la sezione 'Le arti in Festival'. Un calendario di appuntamenti che si aprirà con 'Ren