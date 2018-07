La Uefa conferma | quarta sostituzione nei tempi supplementari

L’Uefa conferma : 4ª sostituzione anche in Champions ed Europa League : Champions ed Europa League si uniformeranno alla nuova regola relativa alla 4ª sostituzione, già in vigore al Mondiale La Uefa ha confermato che alle squadre sarà permesso utilizzare una quarta sostituzione nelle gare che andranno ai tempi supplementari della prossima stagione nelle competizioni Uefa. Una serie di emendamenti alle regole del calcio, infatti, entreranno subito in vigore in varie competizioni Uefa. Gli emendamenti approvati ...

Milan - Fassone “conferma” : dopo la sentenza Uefa - calciomercato ridimensionato ed addii importanti : Milan, dopo la sanzione dell’Uefa, il club avrà ripercussioni notevoli anche in ambito calciomercato, come rivelato dall’ad Fassone Milan, la sanzione dell’Uefa è arrivata: un anno senza poter partecipare alle coppe europee. Adesso il calciomercato del club rossonero verrà pesantemente ridimensionato, come dichiarato a più riprese dall’amministratore delegato Fassone, il quale ha detto giorni fa che esiste un ‘piano ...

FFP Inter - la Uefa conferma le limitazioni sportive anche per il 2018/2019 : La Camera Investigativa della UEFA ha stabilito che i nerazzurri hanno rispettato solo in parte gli obiettivi fissati dal Fair Play Finanziario. L'articolo FFP Inter, la UEFA conferma le limitazioni sportive anche per il 2018/2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.