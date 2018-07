La tv svizzera Rts ha calcolato il tempo trascorso da Neymar per terra | 14 minuti

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Molti commentatori le definiscono vere e proprie "sceneggiate", tanto che in rete spopolano i meme. Le giocate e i gol dial Mondiale di Russia non sono passati inosservati, ma nemmeno le sue reazioni esagerate ai falli. La tvRTS Sport ha fatto il conto deida O'Ney perdopo un fallo: 13e 50 secondi.L'emittentefornisce anche altri dati: da inizio mondiali,ha subito 23 falli, alcuni molto duri. Ogni partita è rimasto dolorante sul terreno di gioco 207 secondi a partita, quasi quattro. Il picco massimolo ha raggiunto agli ottavi con il Messico: è rimasto aper cinquee mezzo, soprattutto per il pestone ricevuto sulla caviglia da Layun.Il rotolarsi del numero 10 del Brasile è diventato un vero e proprio caso. Il ct del Messico, Juan Carlos Osorio, lo ha accusato di essere un ...