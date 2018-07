La sentenza sui fondi di Bossi Salvini | ' Attacco alla democrazia' Di Maio | ' Dev' essere

Scienze della Formazione Primaria : la sentenza sui diplomati magistrali va rispettata : L'associazione Scienze della Formazione Primaria si ribella alla situazione che si sta creando con i diplomati magistrali : da una parte ci sono gli studenti e i laureati che rivendicano i propri diritti in base al merito e agli studi intrapresi, dall'altra ci sono i diplomati magistrali che continuano a scioperare e protestare per ottenere o riottenere il ruolo e quindi un contratto a tempo indeterminato, il tutto però senza aver mai superato ...

sentenza sui fondi al partito - la Lega chiede un incontro a Mattarella 'Messi fuorilegge come in Turchia' : 'Evidentemente le sentenze vanno rispettate in qualunque Paese democratico del mondo. Si possono criticare le sentenze ma non attaccare i giudici, perché questo è contrario al principio di ...