LA RINASCITA DELL' ORDO VIRGINUM Sempre di più le donne single che si danno

Mosaicoon - chiude la start-up siciliana simbolo della RINASCITA tecnologica al Sud : Dopo quasi dieci anni di attività e picchi di 20 milioni di euro di fatturato, chiude Mosaicoon, la start-up siciliana ritenuta tra le aziende europee con il più alto potenziale di crescita. Insignita nella Silicon Valley del “Best European Scaleup”, la società fondata da Parodi Giusino, con sede principale a Palermo, non ha retto la concorrenza con i colossi del web. simbolo della rinascita tecnologica del Sud, Mosaicoon era nata ...

Roma - la RINASCITA dello Stadio Flaminio : 'Portiamo lì la casa del rugby' : C'è un progetto per il recupero del Flaminio. Anzi, un master plan della Fir, la Federazione italiana rugby, in linea con il piano regolatore. Si tratta di sistemare le tribune, il campo e i locali ...

Marco Masini/ Artefice della RINASCITA di Lisa (Ora o mai più) : Marco Masini ha accompagnato la cantante Lisa nelle quattro puntate di Ora o mai più, il programma di Rai 1 che si conclude questa sera, venerdì 29 giugno. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Fabio Aru - l’alba della RINASCITA. Il calendario delle prossime corse del sardo. Mirino su Vuelta - Mondiali e Giro di Lombardia : Fabio Aru, ora è arrivata l’ora della rinascita! Dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia, il Cavaliere dei Quattro Mori si è fermato per qualche settimana, si è sottoposto a tutti i dovuti controlli medici (che hanno certificato un’intolleranza al glutine e alla caseina), si è fatto forza insieme al suo team e ha deciso il piano del ritorno in corsa. Il sardo aveva addirittura pensato di partecipare all’imminente Tour de ...

La RINASCITA della barba - grazie al principe Harry : Il look da lamberjack, con barba più o meno curata, non tramonta, ma si trasforma. Perché la barba, accessorio beauty per eccellenza al maschile, sta vivendo una rinascita, merito del principe Harry che ha deciso di sposarsi in uniforme e barba. E da quel momento i dati di vendita di prodotti viso per uomini barbuti hanno avuto un’impennata, arrivando ad aumentare del 226% in tre anni, secondo i dati di IRI, agenzia che raccoglie dati di ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl : “Il primo passo della mia RINASCITA” : torna in pedana Gianmarco Tamberi: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in gara a Buhl, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svolta della sua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio. Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata la gara in cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto ...

La RINASCITA della piccola Elisa : lascia l'isolamento con il nuovo midollo : Elisa, la bambina affetta da una grave forma di leucemia dal 2016, esce dall'isolamento della camera sterile dove ha passato la metà dei suoi tre anni di vita...

Berlusconi lancia Arena : 'Lui il sindaco della RINASCITA' : Magari in occasione della festa di Santa Rosa: il Cavaliere già dieci anni fa assistette al trasporto della Macchina e in quell'occasione, rapito dallo spettacolo, lui che di spettacoli se ne intende,...

Arte e Cultura per la RINASCITA della Valnerina : PERUGIA Gambe e finanziamenti al progetto ReMix, grazie all'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. Oggi in Provincia è stato presentato il progetto "ReMix. ...

Castan da brividi : "La cicatrice alla testa è simbolo della mia RINASCITA" : Leandro Castan , difensore brasiliano di proprietà della Roma in prestito al Cagliari, è come risorto da quell'orribile novembre del 2014. Il 31enne di Jaù, infatti fu costretto a sottoporsi ad un ...

Da modella magrissima a curvy : «Ora sono felice». La RINASCITA e le foto prima e dopo : Nella foto a destra, taglia 48, sono sana e felice: faccio sport, perché ora amo il mio corpo, non lo odio. Ora capisco il mio equilibrio e sono più felice di essere me stessa'. 'Per essere felice - ...

Speciale Lucarelli su Sky : il simbolo della RINASCITA del Parma : Per 193 volte in serie A con la maglia del Parma. Ma per Alessandro Lucarelli non ci sarà una prossima occasione: il capitano ha detto addio al campo. Lo ha annunciato durante la notte magica dello ...

Architetti della RINASCITA : zoom su Arcipelago Italia : ... sulle aree interne che spesso mancano di servizi e infrastrutture, ma che rappresentano il 60% della superficie del Bel Paese e non mancano certo di risorse: spettacoli naturali, borghi ricchi di ...

Mancini scalda la Nazionale : 'È l'ora della RINASCITA' : Il nuovo corso è davvero iniziato. Col suo passo felpato e i suoi modi calmi, Roberto Mancini ieri si aggirava sereno e sorridente sui campi di Coverciano , prendendo sempre più confidenza con casa ...