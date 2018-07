La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità

Rinvenuto cadavere in decomposizione nei giardini della Reiss Romoli : L'Aquila - E' stato Rinvenuto ieri mattina, all'interno dei giardini dell'ex scuola Reiss Romoli, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, che da una prima ricostruzione dovrebbe appartenere ad un uomo sui 40/50 anni. Il rinvenimento è stato fatto da un giardiniere che era intento a falciare l'erba del prato. Per gli inquirenti giunti sul posto, non si tratterebbe di un delitto, ma si attende il ...

Sull’immigrazione - gli europei sono alla ricerca di se stessi. Il rischio della “decomposizione” : “Da est a ovest, gli europei stanno lottando per rispondere alla domanda più fondamentale: chi siamo?”. Così lo storico americano Andrew Michta. “Cinque anni fa, pochi avevano previsto che in un tempo così breve l’Europa si sarebbe spostata da uno stato di relativo ottimismo rispetto al futuro all’a

Astronomia : Eclissi della Luna di Sangue e opposizione di Marte - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Luglio 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Luglio 2018, il settimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole passa dalla costellazione del Cancro il 21: la durata del giorno, dopo il Solstizio d’Estate (21 Giugno), si accorcia, tanto che dal 1° al 31 si contano circa 45 minuti in meno di ...

DDK Navigator permette di migliorare la precisione della posizione GPS : DDK Navigator è un'applicazione che offre la possibilità di migliorare la precisione della posizione rilevata dal GPS di smartphone e tablet rendendola disponibile per l'uso all'interno di altre applicazioni. L'interfaccia metta a disposizione quattro viste (griglia, Nord-Sud, Est-Ovest, altitudine), ognuna delle quali con tre scale regolabili dall'utente (100 metri, 10 metri, 1 metro). L'articolo DDK Navigator permette di migliorare la ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : qualifiche. Enea Bastianini conquista la pole. Martin deve accontentarsi della seconda posizione : Missione compiuta per Enea Bastianini. Il pilota della Honda (Leopard Racing) ha centrato la pole, nel settimo round del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Barcellona (Spagna). Il romagnolo, autore di un turno di prove molto convincente, ha ottenuto l’eccellente crono di 1’48″806, pennellando letteralmente nell’ultimo settore e rendendo inattaccabile il proprio riscontro. Alle sue spalle, il favorito n.1 di questo ...

Tutela della vita - chiusura dei porti - caso Malta - Dublino : la posizione degli esperti di diritto del mare : Il gruppo di interesse sul diritto del mare della Società italiana di diritto internazionale ha scritto una lettera aperta dopo il caso Aquarius con l'intenzione di chiarire alcuni temi su cui si è molto dibattuto in questi giorni. Nella lettera, che di seguito pubblichiamo integralmente, quattro punti: Tutela della vita, chiusura dei porti, caso Malta e Dublino.

Mondiali Russia 2018 : ecco la composizione degli otto Gironi della Coppa del Mondo : Scopriamo insieme la divisione delle 32 nazionali, nella prima fase della 21esima edizione della Coppa del Mondo di calcio.

?Basket – Al via il raduno della Nazionale - 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti : Il raduno della Nazionale A da oggi a venerdì a Roma: 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti < p style=”text-align: justify;”>E’ iniziato oggi al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa, il raduno della Nazionale. Sono 14 i giocatori a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti. Rispetto al raduno della seconda metà di maggio, tornano a disposizione Filloy, Fontecchio, Brian Sacchetti, ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Francesco Molinari : “Sono contento della posizione in cui mi trovo. Domani vedremo” : Francesco Molinari è in lotta per l’Open d’Italia. Chicco è secondo a un solo colpo dal leader Lee Slattery a un giro dalla fine e Domani potrà andare all’assalto del terzo titolo del torneo più prestigioso che si tiene nel nostro paese. Il giocatore torinese è stato accolto da tanto entusiasmo sul green della buca 18, atmosfera che non lo ha certo lasciato indifferente. “È stato un boato parecchio forte“, ha ...

BTS - per la prima volta alla posizione n°1 della Billboard 200 Chart grazie all’album “Love Yourself : Tear” : Un importante traguardo The post BTS, per la prima volta alla posizione n°1 della Billboard 200 Chart grazie all’album “Love Yourself: Tear” appeared first on News Mtv Italia.

LA CASERTA DEI CENTRI COMMERCIALI " La posizione di Confesercenti : i danni della grande distribuzione - quell'idea di città che non c'è. La ... : ... tra utenza e dipendenti, si sviluppa un'importante economia vitale per le attività del centro cittadino che hanno subito un danno enorme da quando l'ente è stato spostato alla Saint Gobain». Pollini ...

Municipio IV. Della Casa : “Pretestuosi interventi dell’opposizione” : Municipio IV. Della Casa: “Pretestuosi interventi dell’opposizione” – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato inviatoci dalla presidente del Municipio IV Roberta Della Casa. In data 25 maggio, su richiesta delle opposizioni, si è tenuto un consiglio ancora per parlare del mercatino del 1. Niente da fare, ancora non va giù che questa amministrazione abbia riportato in strada una festa tanto voluta dalla ...

Velisti dispersi - il Cnr precisa la posizione potenziale della zattera a circa 150 miglia da Madeira : Nave Alpino, la fregata italiana della Marina Militare (Fremm, Fregata Europea Multi Missione, Classe Bergamini) prosegue tra le Azzorre e il Portogallo le ricerche dei naufraghi del Bright, l’imbarcazione italiana a vela da cui il 2 maggio scorso è partito il segnale di richiesta di soccorso e di cui, da allora, non si sono avute più notizie. A coadiuvare le ricerche della nave, comandata dal Capitano di fregata Davide da Pozzo, i ricercatori ...

I medici prendono posizione contro l’omeopatia : non ci sono prove scientifiche della sua efficacia medica : Chi è pro e chi contro l’omeopatia, ma il dubbio sul perché i medici non si fossero pronunciati in modo deciso sulla questione era incerto per tutti. Da questa mattina invece arriva la sentenza sul sito di Fnomceo, la Federazione che unisce tutti gli Ordini dei medici italiani: “Allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ...