La mezzanotte di fuoco dei dazi si avvicina. Ma ora l’Europa spera in negoziati con Trump : L’ora X scatterà a mezzanotte di venerdì 6 luglio. dazi e controdazi, in una sorta di micidiale incrocio da Usa e Cina, entreranno in vigore su una prima tranche di merci per 34 miliardi di dollari per poi essere estesa a quantità sempre maggiori di beni fatti di acciaio e alluminio (al momento si è