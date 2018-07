La metà parte degli adulti con allergie non porta con sé l’autoiniettore di adrenalina

fondazioneserono

(Di giovedì 5 luglio 2018) È stata eseguita un’indagine per verificare quante persone adulte alle quali è stato prescritto, lono con sé. I risultati hanno dimostrato che non più delladeicipanti allo studio ha sempre con sé questo dispositivo salvavita. La frequenza delle reazioni allergiche gravi è aumentata significativamente negli ultimi decenni e si stima che si presenti nell’8% dei soggetti pediatrici e nel 5%. Inoltre è stato rilevato che le persone alle quali è stato prescritto, per il rischio di andare incontro ad anafilassi o ad altri quadri acuti di allergia, non lono con sé. Warren e colleghi hanno eseguito una ricerca con uno specifico strumento di indagine sviluppato da un gruppo multidisciplinare, comprendente persone allergiche e genitori di bambini con allergia. Hannocipato allo studio 917 persone di età superiore o uguale a ...