La metà degli adulti con allergie non porta con sé l’autoiniettore di adrenalina : È stata eseguita un’indagine per verificare quante persone adulte alle quali è stato prescritto l’autoiniettore, lo portano con sé. I risultati hanno dimostrato che non più della metà dei partecipanti allo studio ha sempre con sé questo dispositivo salvavita. La frequenza delle reazioni allergiche gravi è aumentata significativamente negli ultimi decenni e si stima che si presenti nell’8% dei soggetti pediatrici e nel 5% degli adulti. Inoltre è ...

"Così è una rapina - ci perdo la metà". Le proteste degli ex parlamentari per il taglio dei vitalizi : "Oggi ho letto un articolo divertentissimo sul Corriere della Sera. Raccoglie le lamentele di alcuni ex parlamentari a cui toglieremo i vitalizi tra pochi giorni. Uno piange miseria perchè da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributi per avere una pensione di 2.500 euro perchè te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro ...

Guardie armate - esercito e metal detector a difesa degli scavi di Pompei : A Pompei, in vista dell'emergenza terrorismo, si sta pensando di riorganizzare gli ingressi "Con Guardie armate, metal detector e anche l'esercito", come già avviene in molti luoghi sensibili a partire dal Colosseo "sia per tutelare i visitatori sia per gli scavi". Lo annuncia al FORUM ANSA Massimo Osanna, direttore del Parco archeologico: "Dobbiamo organizzarci bene - dice - anche per non creare code e ingorghi alle entrate, che ...

Coldiretti : prova costume fallita per metà degli italiani : Fallisce la prova costume per sovrappeso o addirittura obesità per quasi la metà degli italiani (45,9 %), nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma perduta: il dato emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del weekend del 2 giugno che con il caldo ha spinto gli italiani a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi. “Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda ...

Ross William Wild - chi è il nuovo cantante degli Spandau Ballet/ Ha la metà degli anni di Tony Hadley : Dopo l'abbandono del cantante storico Tony Hadley, gli Spandau Ballet hanno trovato un nuovo frontman, è il trentenne Ross William Wild, ecco di chi si tratta(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:08:00 GMT)

Oltre la metà degli italiani in vacanza : ... emerge dalla 18/a edizione del Barometro Vacanze Ipsos - Europ Assistance, l'indagine che analizza le intenzioni di viaggio di cittadini europei e di altri paesi del mondo per la prossima estate. Il ...

Oltre la metà degli italiani in vacanza : ANSA, - ROMA, 23 MAG - Ben Oltre la metà degli italiani andrà in vacanza, con un aumento di chi sceglierà le destinazioni estere, con un budget più elevato dello scorso anno, in controtendenza con il ...

Venezuela - Maduro rieletto presidente. Ma più della metà degli elettori non ha votato : Più della metà dei Venezuelani aventi diritto di voto non è andata alle urne. Per l'esattezza l'affluenza si è fermata al 46%. Ha vinto Nicolas Maduro , che si è imposto con il 67,7%, davanti a Henri ...

Gli effetti degli ormoni tiroidei sul metabolismo di zuccheri e grassi : Gli ormoni della tiroide forniscono un importante contributo alla regolazione dei processi metabolici che riguardano zuccheri e grassi. Agiscono su vari passaggi del metabolismo del colesterolo: la sua sintesi, la sua rimozione dal sangue e la sua eliminazione, da parte del fegato, sotto forma di acidi biliari, che sono componenti della bile. Gli ormoni della tiroide stimolano anche, in via diretta, la lipolisi, cioè il processo di ...

Arriva OnePlus 6 'Lo smartphone più potente e alla metà del costo degli altri' : Questo però non significa che sia un mondo stagnante. Da noi oltre 35 persone lavorano solo sul software, per rendere Android veloce e immediato. Insomma, ora la competizione è sui dettagli, sul ...