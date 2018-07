La Lega può salvare i conti - ma trema per un nuovo superteste : Le inchieste giudiziarie registrano aggiornamenti importanti: sia sul caso sequestri, conseguenza delle condanne a Umberto Bossi e Francesco Belsito per aver chiesto e ottenuto indebitamente 48 milioni di fondi pubblici negli anni passati, avendoli prima spesi per attività diverse dalla politica; sia sull’ipotesi riciclaggio - è possibile che la Le...

Emis Killa : «Tutti abbiamo o abbiamo avuto qualcuno a cui siamo Legati da un rapporto che non si può catalogare» : Da oggi è online il video di “Rollercoaster”, l’ultimo singolo di Emis Killa. Nel video il brano fa da colonna sonora a una folle e romantica notte d’estate in cui due anziani rivivono l’intensità e la frenesia di chi scopre l’amore per la prima volta. “Rollercoaster” è uno dei successi di quest’estate: il brano è tra i più trasmessi dalle radio italiane e attualmente conta oltre 2,9 milioni di stream su Spotify, rimanendo stabile nella TOP 50. ...

Cosa può imparare l Italia ora che il Canada ha Legalizzato la marijuana : Se questa è la situazione Italiana quello che manca, rispetto a quanto successo nel Canada di Justin Trudeau, è una presa di posizione forte da parte della politica tale da creare un clima socio-...

Lega - PONTIDA 2018 : SALVINI/ diretta streaming video : Serracchiani choc - "può diventare come come Norimberga" : PONTIDA 2018: SALVINI, bagno di folla al raduno LEGA: video diretta streaming oggi, domenica 1 luglio 2018. Vicino a Bergamo tutti i big leghisti.

Lega - PONTIDA 2018 : SALVINI/ diretta streaming video : Serracchiani choc - “può diventare come come Norimberga” : LEGA, raduno di PONTIDA: oggi, domenica 1 luglio 2018, video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:30:00 GMT)

"Non può votare in assemblea". Mediaset mette alla porta il deLegato Vivendi. Pier Silvio e Confalonieri : "Pronti a un progetto europeo" : Simon, la fiduciaria che detiene il 19,1% delle azioni Mediaset per conto di Vivendi, ha depositato le azioni per partecipare all'odierna assemblea del Biscione, ma il Cda del gruppo televisivo si è opposto e non consente l'accesso al suo delegato. Secondo Mediaset e i suoi legali, si legge in una nota, le azioni sono state indebitamente acquisite da Vivendi che non sarebbe potuta salire oltre il 3% dell'azionariato del Biscione nel primo ...

Stadio della Roma : Legali Parnasi incontrano PM - il progetto può andare avanti : Roma – Il progetto dello Stadio della Roma può andare avanti. E’ quanto sarebbe emerso al termine di un incontro, durato circa mezz’ora, tra i Legali di Luca Parnasi e gli inquirenti della Procura di Roma. La decisione dei magistrati sarebbe stata comunicata ai vertici del Comune e alla società calcistica Roma. Parnasi, ancora nel carcere di San Vittore in attesa di essere trasferito in un penitenziario Romano, potrebbe essere ...

Tre aliquote - lo sconto può arrivare al 94% : ecco il piano della Lega sul condono : In realtà, spiegano al ministero dell’Economia, al dossier «pace fiscale» il ministro Giovanni Tria ancora non ha potuto mettere mano. Dunque, come è stato per altri annunci analoghi, per il momento la dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini sulle cartelle esattoriali da «chiudere subito» non ha alcuna sostanza. Resta il fatto che la possibile...

Monti "minaccia" Lega e M5s : "Può intervenire la Troika" : Mario Monti prova a riprendersi la scena. Lo fa davanti ad un governo che è esattamente agli antipodi rispetto a quel suo esecutivo tutto austerity. L'ex premier interviene in Aula e prova ad incutere timore alla maggioranza gialloverde nella sua replica al discorso del premier Giuseppe Conte: "Noi abbiamo fatto di tutto per risparmiare all"Italia la Troika, che è stata evitata con uno sforzo del paese e grazie ad un lungo braccio di ferro con ...

"Il progetto Lega-M5s può portare al disastro. Redistribuire ricchezza senza crearla è follia che impoverisce i popoli" : Credeva che il mondo sarebbe stato sempre più libero dalle barriere: "Ci ritroviamo, invece, con i populisti che rischiano di fare un danno irreparabile all'euro e i dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump". Ancora dieci anni fa, Francesco Giavazzi – economista, polemista capace di aprire e alimentare il dibattito pubblico – apparteneva a una categoria di studiosi considerati depositari di un sapere quasi sacro, ...

Migranti - Mattarella : "Si può garantire Legalità e accoglienza" : Sergio Mattarella torna a parlare dopo la nascita del nuovo governo gialloverde. Il presidente della Repubblica nel suo messaggio inviato ai prefetti per la Festa del 2 giugno, parla del nostro Paese, dell'Europa e anche dell'emergenza immigrazione. "La costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l"individuazione di soluzioni in ...

Lo spread fa paura - per M5S e Lega si può riaprire al governo giallo-verde : “Una maggioranza in Parlamento c’è” : E’ una notizia che potrebbe avere dell’incredibile, ma il M5S sta spingendo per riaprire i giochi a un governo politico con la Lega. La speculazione di queste ore fa paura. Lo spread che ha sfondato il tetto di 300 punti avrebbe annullato l’effetto tranquillizzante che il presidente Sergio Mattarella cercava attraverso l’incarico all’economista Car...

Lega - caos centrodestra : Salvini "molla" Berlusconi? / Cavaliere al bivio : come può uscire dall'angolo : Lega, caos centrodestra: Salvini molla Berlusconi? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:14:00 GMT)

Governo : Candiani (Lega) - su Savona gioco tre carte - non si può svendere sovranità : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “Sulle posizioni di Savona la Lega si ritrova al 100%. E’ stata fatta una manipolazione, un gioco delle tre carte. Nessuno ha parlato di uscire dall’euro ma solo di ridiscutere quei trattati che per l’Italia non sono vantaggiosi. La Lega non accetterà mai di vendere il nostro Paese pezzi per pezzi. Il nostro slogan rimane ‘prima gli italiani'”. A dirlo all’Adnkronos è ...