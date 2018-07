La Lega cresce ancora e tiene il fiato sul collo al Movimento 5 Stelle

Luca Zaia : 'Manteniamo le promesse - per questo la Lega cresce ancora' : Il Patto sociale tra politica e cittadino. 'Esatto. E guarda cosa sta succedendo sui respingimenti in Austria o nella Germania del ministro degli Interni Seehofer, tra l' altro, simpaticissimo, era ...

Salvini sfida il Ppe : “Trasformo la Lega in una forza europea. Cresceremo ancora” : Sul pratone di Pontida Matteo Salvini aspetta più di 60 mila persone provenienti da tutte le regioni in cui la Lega sta dilagando a macchia d’olio. Un partito totalmente diverso da quello dell’era Bossi, una forza politica che sta giocando la sua scommessa al governo con l’ambizione di tenere unite le diversità territoriali ed economiche in pr...

Matteo Salvini definisce la Lega una forza “che unisce e che cresce” : E’ pronto alla sua Pontida. La prima da vice premier. Matteo Salvini presenta oggi “una Lega che unisce e che cresce”.

Centrodestra al 43%. Cresce ancora la Lega : è a mezzo punto dal M5S : Buone notizie in casa Lega. Matteo Salvini può sorridere. Le ultime rilevazioni sondaggistiche danno la formazione leghista a un passo dal raggiungere il MoVimento 5 Stelle. I due partiti sono ormai appaiati, con i consensi leghisti dati in forte ascesa.Il 28 % è stato assegnato dalla Supermedia settimanale elaborata da Youtrend per l'agenzia Agi. In realtà, dando uno sguardo attento ai dati, si scopre che quattro dei nove istituti complessivi ...

Ballottaggi elezioni amministrative : scarsa affluenza e la Lega cresce nel consenso : PRIMAPRESS, - ROMA - Per i Ballottaggi delle elezioni amministrative i giochi sono fatti. Un voto che offre un primo segnale dato dalla scarsa affluenza. Il dato definitivo del Viminale indica che in ...

Sondaggi politici - cresce (poco) solo il M5s : +0 - 6% nell’ultima settimana. Stabile la Lega di Salvini : L’esito favorevole delle elezioni amministrative e le politiche di Matteo Salvini sui migranti a quanto pare non hanno avuto effetti negli orientamenti di voto degli italiani. È quanto emerge da un Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana l’11 giugno, a poche ore dal risultato delle comunali (particolarmente buono per la Lega) e dalla decisione del ministro degli Interni di chiudere i porti italiani alla nave ...

La Lega cresce : Roma. Il “governo del cambiamento” ha intanto prodotto un primo risultato: i rapporti di forza fra Lega e M5s rischiano di ribaltarsi a vantaggio di Matteo Salvini, vincitore alle amministrative di domenica scorsa. Zero tituli o quasi per il M5s, che sul Sacro Blog esulta per la vittoria a Crispiano

"Ci stiamo biodegradando nella Lega". Di Maio soddisfatto - ma cresce il malumore M5s dopo le comunali : C'è poco da discutere. La prima tornata di elezioni amministrative dopo la formazione del governo marca una forte battuta d'arresto del Movimento 5 stelle. Solo cinque i ballottaggi conquistati: Ragusa (l'unica con un'amministrazione uscente targata M5s), Avellino, Acireale, Imola e Terni.I vertici suonano il solito spartito: l'aumento di consensi rispetto alle precedenti comunali, l'assenza di alleanze che impone ai nastri di partenza ...

Elezioni Comunali 2018 ultime notizie/ Risultati diretta Amministrative : cresce voto - Pd flop contro Lega-M5s? : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: ultime notizie, come si vota, Risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:53:00 GMT)

La Lega continua a crescere e sfonda quota 28% - M5S in calo rispetto al 4 marzo : La Lega continua a crescere e tocca quota 28.5%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alle elezioni dello scorso 4 marzo. M5S continua invece a calare e perde 2,7 punti rispetto alle politiche di pochi mesi fa. Per quanto riguarda l'uscita dall'Euro, il 29% degli italiani dichiara di essere favorevole mentre la maggior parte degli elettori preferirebbe rimanere nell'Eurozona.continua a leggere

Salvini temporeggia sulla mediazione su Savona. Cresce il pressing interno alla Lega : Ora dipende solo da Matteo Salvini, e dentro la Lega aumenta il pressing verso il leader affinché nasca davvero il Governo gialloverde. Con Paolo Savona, ma non al Ministero dell'Economia, come proposto pubblicamente da Luigi Di Maio dopo l'incontro con il Capo dello Stato. Un compromesso accettabile, ma Salvini prende tempo, mentre dal Carroccio trapela un nuovo esame sull'ipotesi dello spacchettamento del Mef.A leggere le prime ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Voto anticipato - Demopolis : la Lega cresce ancora (24%) - stabile il M5S (32 - 5%) : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali in base a una rilevazione effettuata dall’Istituto fra il 22 e il 23 maggio il Movimento si attesterebbe al 32,5% dei consensi (confermandosi primo partito) mentre la Lega farebbe boom col 24%, in netta crescita rispetto al risultato dello scorso 4 marzo e contribuendo invece a ...