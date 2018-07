La guerra del finestrino | l’esilarante duello tra i due passeggeri del bus VIDEO

Gli analfabeti che vogliono ristabilire le condizioni della guerra : Pubblicammo qui tanti anni fa un saggio fortunato di Robert Kagan, studioso di politica, figlio di un grande storico della guerra del Peloponneso, e lui stesso neoconservatore americano, una strana schiatta di gente liberal e di sinistra che per un periodo, dopo l'11 settembre ...

Trovata sulla spiaggia di Monasterace una granata della Seconda guerra mondiale · LameziaClick LameziaClick : Monasterace , REGGIO CALABRIA, - Una granata risalente alla Seconda guerra mondiale, Trovata casualmente sulla spiaggia di Monasterace, è stata rimossa e fatta brillare, in condizioni di massima ...

4 luglio - America : Fetsa dell'indipendenza/ Boston Tea Party : ecco cosa scatenò la guerra contro gli inglesi : Oggi, 4 luglio, si festeggia in America l'Independence day. Donald Trump, su Twitter, ringrazia i soldati che combattono per proteggere il paese. Con lui, l'America è molto cambiata...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:45:00 GMT)

Una guerra preventiva lungo il valico del Brennero : Lo scontro tra Germania e Austria sui centri per respingere i migranti dimostra che le destre europee sono in gara per rafforzare la propria immagine di fermezza e decisionismo. Leggi

Lavazza si rafforza in Australia e prepara la guerra della tazzina : La guerra della tazzina passa dall'Italia. Ieri Lavazza ha annunciato la sesta acquisizione in tre anni, quella dell'Australiana Blue Pod, distributore in esclusiva del gruppo torinese. 'L'operazione ...

Mercato giù per la guerra al diesel. In giugno vendite in calo del 7 - 2% : sempre il diesel, bistrattato e demonizzato, al centro dei problemi dell'auto. La campagna a senso unico contro questa motorizzazione , rimostranze e precisazioni sulla sua virtuosità hanno avuto ...

Forex e guerra commerciale - scivolone dello yuan fino a minimo da 2017 : scivolone dello yuan, in attesa dello schiaffo commerciale Usa, che dovrebbe avvenire il prossimo 6 luglio, quando i dazi doganali sulle importazioni dalla Cina prenderanno ufficialmente il via.

Decreto dignità - via libera del Cdm : guerra al precariato - contratti a termine ridotti a 24 mesi : E' arrivato al Consiglio dei ministri il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio, che potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello...

Il questore della Camera Edmondo Cirielli : “I profughi che scappano dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

Il Cremlino paragona la festa per la vittoria contro la Spagna alle celebrazioni per la fine della II guerra Mondiale : La festa in piazza dei tifosi per il "trionfo" della nazionale russa contro la Spagna è "paragonabile" alle celebrazioni nel Giorno della vittoria del 1945 al termine della Seconda Guerra Mondiale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Dal punto di vista emotivo l'esaltazione epica per questo trionfo è comprensibile: per molti versi, a giudicare dalle persone scese in strada a Mosca e in altre città russe, la ...

Grande guerra : raduno della cavalleria : ANSA, - TREVISO, 1 LUG - Vittorio Veneto , Treviso, ha ospitato il 45/o raduno Nazionale dell'Arma di cavalleria al quale hanno partecipato 3mila persone. Il comune trevigiano, teatro della omonima e ...

Mauro guerra : a 'Chi l'ha visto?' il caso dell'uomo ucciso dal maresciallo Marco Pegoraro : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli si è occupata del caso di Mauro Guerra (32 anni al momento della morte). Per la prima volta, il programma dedicato alle persone scomparse ha reso noti alcuni drammatici video girati dai carabinieri, in cui sono testimoniati le ultime ore di vita di Mauro, ucciso dal maresciallo Marco Pegoraro (comandante della stazione locale dei carabinieri) il 29 Luglio 2015. ...

La guerra delle crocerossine : “Ci trattano come majorette” : C’è una «guerra» nella Croce rossa. Lo scontro è tra i vertici ma è la base delle crocerossine che ha deciso di uscire allo scoperto acquistando una pagina di pubblicità su La Stampa. Le infermiere volontarie accusano il presidente Cri, Francesco Rocca, di aver violato le gerarchie e lo invitano a fare dietrofront. «Il presidente ci sta snaturando,...