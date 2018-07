La grinta di Emma Marrone a Roma in Mi parli piano prima del ritorno in radio con Rovazzi

optimaitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018)sfodera tutta la sua energia per l'esecuzione di Mi, brano con il quale è tornata sul palco di tutti i maggiori palasport italiani per il tour che ha voluto dedicare a Essere qui. Piazza del Popolo ha cantato insieme a lei, segno di quanto sia seguita soprattutto tra i giovanissimi. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che vinto ormai 8 anni fa,è un'artista formata con una solida carriera alle spalle e diversi premi vinti, tra cui il Festival di Sanremo nel 2012 con Non è l'inferno.Il video del brano è stato registrato in quel di Las Vegas: "Fa molto figo dire di aver girato delle cose in America. Tutta questa voce mi viene dalla pancia", ha dichiarato la, che si è cimentata in un prova di riscaldamento su richiesta della conduttrice Ilary Blasi, che non ha avuto il coraggio di replicare.Nei prossimi giorni,...