La grande crisi dei professionisti tiene i redditi sotto i livelli del 2006

MotoGP - Mondiale 2018 : Lorenzo in grande spolvero e Dovizioso in crisi di identità. Su chi deve puntare la Ducati? : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

Andrea Iannone e Belen Rodriguez - crisi smentita / Le foto che confermano e una grande novità per il pilota : Andrea Iannone è il nuovo volto di Tommy Hilfiger. Intanto sembra smentita la crisi con Belen Rodriguez dopo le foto uscite nelle ultime ore che li vedono insieme(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi dopo il grande Fratello? VIDEO : Grande Fratello, Filippo e Lucia non sono in crisi: la verità in un VIDEO Il gossip lanciato ieri a Mattino 5 ha fatto traballare per un attimo le certezze di Lucia Orlando del Grande Fratello. La commessa romana, che ha iniziato una storia d’amore con Filippo Contri ha dovuto fare i conti con una segnalazione fatta da Signoretti. Il direttore di Nuovo tv ha raccontato a Lucia che nel nuovo numero del suo settimanale usciranno delle foto ...

grande Fratello 2018 / Novità dopo la finale : il gesto di Aida Nizar e la crisi di Baye Dame : Grande Fratello 2018, cos'è accaduto ai concorrenti dopo la finale? Dal gesto di Aida verso i compagni alle confessioni shock di Baye Dame(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:00:00 GMT)

VERONICA SATTI/ La figlia di Bobby Solo in crisi : "Sono felice di rivedere i miei - ma..." (grande Fratello 15) : VERONICA SATTI potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:17:00 GMT)

grande Fratello - a poche ore dalla finalissima la spaventosa crisi di nervi di Veronica : panico in casa : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello di Barbara D'Urso , altissima tensione nella casa. Già, perché Veronica ha avuto una vera e propria crisi di nervi: dopo essersi tenuta dentro ...

Veronica Satti in crisi al grande Fratello : la sua paura : Grande Fratello 15: Veronica Satti svela la sua paura Tempo di bilanci al Grande Fratello. Questa sera Barbara d’Urso condurrà la finale del reality che vedrà scontrarsi al televoto Veronica Satti e Alberto Mezzetti, per poi decretare il vincitore finale. In queste ore la figlia di Bobby Solo è apparsa particolarmente in crisi al GF, tanto da rispondere male ad Alberto. Il motivo del nervosismo di Veronica, in base quanto confidato dalla ...

Simone Coccia in crisi al grande Fratello : il gesto di Alberto : Alberto Mezzetti aiuta Simone Coccia al Grande Fratello 15 Il sabato è iniziato sottotono per Simone Coccia. Il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, nonchè primo finalista del Grande Fratello, si è isolato dal gruppo, chiudendosi nel suo silenzio e nei suoi pensieri. Solo nella zona piscina, Coccia è stato raggiunto da Alberto Mezzetti che ha cercato di renderlo partecipe delle dinamiche della casa. Poco dopo il tarzan del GF 15 si è ...

Spread - perché la crisi politica ha mosso la grande finanza : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

La prima uscita di Conte. A Montecitorio si è fermato ad ascoltare i lavoratori in crisi. «Non sono un grande» : Giuseppe Conte alla sua prima uscita da premier è stato fermato fuori Montecitorio da un gruppo di lavoratori con i quali sui è fermato a parlare. Si tratta di una delegazione di lavoratori dell'...

grande Fratello - Alessia Prete in crisi. Alberto la consola : «Vivitelo - goditelo» : Alessia Prete è una dei finalisti del Grande Fratello 15 . Eppure a 24 ore dalla puntata che ha permesso a lei e al fidanzato Matteo Gentili di arrivare direttamente in finale, la studentessa ...

grande Fratello - Alessia Prete ancora in crisi : “Ho paura di varcare la porta di casa” : Alessia Prete in crisi ancora una volta al Grande Fratello: il suo rapporto con i genitori e la paura di rincontrarli dopo il reality Alessia Prete di non aver molto gradito l’intervento della madre al Grande Fratello lo ha ormai ribadito più volte nella Casa. La gieffina però, nonostante abbia in più occasioni affermato di […] L'articolo Grande Fratello, Alessia Prete ancora in crisi: “Ho paura di varcare la porta di ...

grande Fratello - Alberto sull'orlo di una crisi di nervi : perché vuole uscire dalla casa : È un periodo pessimo per Alberto Mezzetti nella casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso . Il Tarzan di Viterbo sembra vicino a una crisi di nervi, si sente come intrappolato nell'appartamento di ...