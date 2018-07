La exit strategy della Lega sul sequestro dei fondi è fondare una nuova Lega?

agi

(Di giovedì 5 luglio 2018) Dopo la richiesta deldelle somme che entreranno nelle casse fino al raggiungimento di 49 milioni, il Carroccio è passato all'attacco. Si attendono le decisioni del Tribunale del riesame di Genova, si fa presente la sentenza arrivata per la 'Nazione Toscana' con la magistratura che ha riconosciuto la terzietà dallanord ("Dovranno restituirci i soldi sequestrati", dice un deputato), si procederà a querelare chi, questa la tesi, ha infangato l'immagine del partito. E soprattutto si cerca di valutare qual è 'l'exit strategy' per assicurare la sopravvivenza. C'è la strada della continuità con l'obiettivo di andare alla fine di qualsiasi grado di giudizio per affermare i diritti del partito ma anche sullo sfondo il percorso che porta a staccarsi in ...