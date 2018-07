La exit strategy della Lega sul sequestro dei fondi è fondare una nuova Lega?

Salvini torna a dubitare : il leader della Lega mette in conto il fallimento del dialogo con Di Maio e cerca l'exit strategy : Al Colle Matteo Salvini ci è salito senza nomi per la premiership. Nel suo colloquio con Sergio Mattarella, il leader della Lega non ha portato candidati per il ruolo di capo del governo con il M5s. Perché i problemi di questa nuova avventura intrapresa con il M5s dal 5 marzo, stanno a monte. Ci sono le differenze sul programma: "Il governo nasce per fare le cose: o si comincia o ci salutiamo". E ci sono soprattutto quei "vincoli ...