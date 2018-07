La due giorni in Gallura del fondo sovrano cinese | pronti ad investire a Loiri | Golfo

A Comiso una due giorni dedicata alla "Madre lingua" : L'evento che si svolgerà in due fine settimana a Comiso, è organizzato dall'associazione Ippos. Il 7 e 14 luglio.

"Quei due giorni nella grotta dopo la piena. Così ci siamo salvati" : Il racconto di Gianluca Selleri, speleologo rimasto intrappolato nel 2009, in un caso che ricorda quello dei bambini in Thailandia Thailandia, i bambini saranno evacuati dalla grotta in fasi diverse ...

Meteo - Italia divisa in due : torna l'incubo dell'estate 2014 con 60 giorni di pioggia al Nord : La situazione Meteo presente sull'Europa, e che condiziona anche l'Italia, divide il nostro Paese in due: se da una parte il Centro-Sud è interessato dall'anticiclone africano che favorisce il bel ...

Grande partecipazione alla due giorni di Sicilia in Cammino : E poi ancora Giuseppe Notarstefano, ricercatore di Statistica Economica e docente della Lumsa di Palermo che si è soffermato sui modelli di economia circolare e di sviluppo locale. Interessante, nel ...

Ritrovate a pescara le due diciassettenni di Fidenza scomparse da quattro giorni : Sono state Ritrovate a pescara Gaia Fiorentini e Gaia Maria Perasso, le due diciassettenni di Fidenza, scomparse da un camping di Marina di Altidona (Fermo) venerdì pomeriggio. A segnalare la presenza delle due ragazze alla trasmissione Chi l'ha visto? è stato un giovane dell'Aquila, che le aveva incontrate nella spiaggia di pescara sabato.Il giovane, su suggerimento della trasmissione, si è messo in contatto con i ...

Tour de France - “Chris Froome respinto dalla corsa”. Fra due giorni verdetto finale : È il ciclista più forte in questo momento. Ma il britannico Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France e reduce dal trionfo al Giro d’Italia, è stato respinto dagli organizzatori dell’evento per la prossima edizione che inizia sabato prossimo. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Le Monde. La decisione finale della Camera arbitrale per lo sport (Cas) del Comitato olimpico Francese è attesa per martedì, scrive il quotidiano ...

due giorni di festa per San Paolo : concerti di Simona Quaranta e Luisa Corna : Per quanto concerne gli spettacoli saranno due i concerti in programma , s abato 30 giugno alle 21 ci sarà Simona Quaranta , un'artista che ama unire la musica di qualita allo spettacolo, ...

Tragico impatto tra tre veicoli - 50enne muore dopo due giorni di agonia : QUARTO - Non ce l'ha fatta Domenico Ligniti, il 50 rimasto gravemente ferito in un incidente a via Pietra Bianca nel tardo pomeriggio di mercoledì. L'uomo era al volante di una Citroen Saxo assieme ...

Ultimi due giorni a Udine dell'iniziativa 'Parliamo di casa loro : Africa senza stereotipi' : Questo ultimo appuntamento preceduto da altri dibattiti e spettacoli dedicati al continente Africano è un workshop aperto al pubblico ma dedicato in particolare ai giornalisti e per questo è stato ...

MotoGp - Dovizioso ad Assen per dimenticare il ritiro di Barcellona : “ci son voluti due giorni per riprendermi” : Il pilota italiano della Ducati si prepara a scendere in pista ad Assen, l’obiettivo è quello di riscattare il ritiro di Barcellona che lo ha allontanato dalla testa della classifica Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, il Ducati Team arriva nei Paesi Bassi per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul Circuito TT di Assen. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il GP olandese è ...

Due mafiosi evasi in due giorni dopo permessi premio - è allarme : Due collaboratori di giustizia, entrambi in passato affiliati alla Sacra Corona Unita, la mafia pugliese, e macchiatisi di reati gravissimi sono evasi in due giorni dal carcere di Torino usufruendo di permessi premio.

Roma - un morto ogni due giorni sulle strade della vergogna : Roma Una roulette russa. Quando esci di casa e ti immetti sulle strade di Roma, fai il segno della croce. Specie se sei in sella a una moto o a uno scooter. Perché buche, radici e...

Udine : schiacciato tra due camion al mercato - 54enne muore dopo sei giorni di agonia : Non ce l'ha fatta Mirco Chivilo, il 54enne veneziano che venerdì scorso era rimasto vittima di un grave infortunio nell'area del mercato ittico di Marano Lagunare. L'uomo era rimasto schiacciato tra il suo camion, che usava per il trasporto del pesce, e un furgone che era fermo nel piazzale. È morto dopo sei giorni in ospedale a Udine.Continua a leggere

Mentre l'Europa parla di porti - al largo della Libia affogano 220 persone in due giorni : L'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si dice "scioccato e addolorato" per la notizia di circa 220 persone annegate a largo delle coste libiche nei giorni scorsi Mentre tentavano di attraversare il mar Mediterraneo dirette in Europa. Questo porta a più di mille il numero di migranti morti affogati nel Mediterraneo nel 2018. Secondo i sopravvissuti, un'imbarcazione di legno ...